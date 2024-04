Az ország biztonsági hatóságai dezinformációs hullámokkal szembesülnek a júniusi európai választások előtt – mondta Jean-Noël Barrot francia Európa-ügyi miniszter a Politico Tech & AI Summit rendezvényén.

A miniszter elmondása szerint a hagyományos médiát és a hivatalos minisztériumi honlapokat hamisítják, hogy az embereket dezinformációval hitegessék, a közösségi médiában pedig hamis fiókok fokozzák a tevékenységüket:

Az elmúlt hat hétben nem volt olyan hét, hogy ne lett volna Franciaországot érintő összehangolt dezinformációs kampány.

A francia Viginum (külföldi dezinformációs honlapokat megfigyelő szervezet) februárban közölte, hogy Franciaországban, Németországban és Lengyelországban dezinformációs kampányt észlelt, amely Oroszország ukrajnai inváziójának második évfordulójához és a közelgő júniusi uniós választásokhoz kapcsolódik, és amelyet Portal Kombatnak nevezett el.

Tavaly júniusban a hatóságok lelepleztek egy másik széles körű orosz dezinformációs kampányt, amelyet Doppelgangernek neveztek el, hogy aláássák az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatást.

Elfojtják a Voice of Europe hangját

Márciusban a cseh hatóságok szankciókat rendeltek el a prágai székhelyű Voice of Europe weboldal ellen is, amit azzal gyanusítottak meg, hogy a Kreml propagandáját terjeszti, többek között azáltal, hogy felhasználja a többnyire szélsőjobboldali, oroszbarát európai parlamenti képviselők befolyását. A csatorna két vezetőjét – köztük Viktor Medvedcsukot, Vlagyimir Putyin orosz elnök régi szövetségesét – szankciókkal sújtották.

A közösségi médiavállalatok, a Meta, a Google és mások az elmúlt hetekben leszedték a Voice of Europe csatornáit, de a hálózat továbbra is aktív az X-en és a Telegramban. A korábbi napokban sikerült helyreállítani a weboldalát is.

Vera Jourová, az Európai Bizottság médiáért és dezinformációért felelős alelnöke elmondta, hogy a csatorna ellen az uniós hatóságok felülvizsgálhatják az uniós szintű szankciókat, amelyek után a nemzeti kormányok feladata lenne a Voice of Europe platformjainak elvétele és leállítása.