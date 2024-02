Az Európai Unió nagykövetei szerdán elvi megállapodásra jutottak az Oroszország elleni 13. szankciós csomagról, amely csaknem 200 szervezetet és személyt érint, akiket azzal vádolnak, hogy segítettek Moszkvának fegyvereket beszerezni vagy ukrán gyermekeket elrabolni.

Az unió soros elnöki tisztét betöltő Belgium az X-en azt közölte, hogy ez „az EU által eddig elfogadott legátfogóbb csomag".

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia's aggression against Ukraine.



This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.