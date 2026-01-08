Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. A Donald Trump amerikai elnök által szerdán aláírt rendelet kimondja: az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot, közölte az MTI.

Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többi között megállapította, hogy a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz;

az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio az X-en úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „az amerikaellenes, haszontalan vagy pazarló nemzetközi szervezetektől” vonul ki. A kilépés a lehető leghamarabb megtörténik, ami azt jelentheti, hogy az Egyesült Államok megvonja a szervezetek finanszírozását, vagy teljesen kivonul belőlük - írta az n-tv.de német hírportál

Az Egyesült Államok korábban már kilépett a WHO-ból és az UNESCO-ból.