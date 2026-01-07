Miután Donald Trump kemény megjegyzéseket tett Grönland „bekebelezéséről”, most Marco Rubio külügyminiszter azt mondta, hogy a jövő héten találkozik Dánia tisztviselőivel Grönland ügyében – írta meg a CNBC.

Arra a riporteri kérdésre, hogy visszavonná-e azt a lehetőséget, hogy amerikai hadsereget vetne be Grönland elfoglalására, a politikus úgy válaszolt,

Nem azért vagyok itt, hogy Dániáról vagy katonai beavatkozásról beszéljek. Beszélgetünk velük, de ma nem fűzök hozzá többet ehhez.

Kedd este Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy Dánia 88 milliárd dán koronát (13,8 milliárd dollárt) költ Grönland újrafegyverzésére, tekintettel „a jelenlegi súlyos biztonsági helyzetre”.

Remélem, hogy az Egyesült Államok is felismeri ezt a tényt, és kész együttműködni a sarkvidéki biztonsággal kapcsolatos közös érdekünkben

– mondta Poulsen egy nyilatkozatban. Hozzátette:

Dánia továbbra is az Egyesült Államok szövetségese szeretne lenni, de ehhez kölcsönös tiszteletre és együttműködésre van szükség.

Korábban Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a CNBC-nek e-mailben megerősítette, hogy Donald Trumpnak fontos Grönland megszerzése az Egyesült Államok nemzetbiztonsága miatt, és az északi-sarkvidék ellenségeink elrettentése érdekében.

Hozzátette, „az elnök és csapata számos lehetőséget vitat meg e fontos külpolitikai cél elérésére, és természetesen az amerikai hadsereg igénybevétele mindig is a főparancsnok rendelkezésére álló lehetőség”.