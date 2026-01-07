Miután Donald Trump kemény megjegyzéseket tett Grönland „bekebelezéséről”, most Marco Rubio külügyminiszter azt mondta, hogy a jövő héten találkozik Dánia tisztviselőivel Grönland ügyében – írta meg a CNBC.
Arra a riporteri kérdésre, hogy visszavonná-e azt a lehetőséget, hogy amerikai hadsereget vetne be Grönland elfoglalására, a politikus úgy válaszolt,
Kedd este Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy Dánia 88 milliárd dán koronát (13,8 milliárd dollárt) költ Grönland újrafegyverzésére, tekintettel „a jelenlegi súlyos biztonsági helyzetre”.
– mondta Poulsen egy nyilatkozatban. Hozzátette:
Korábban Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a CNBC-nek e-mailben megerősítette, hogy Donald Trumpnak fontos Grönland megszerzése az Egyesült Államok nemzetbiztonsága miatt, és az északi-sarkvidék ellenségeink elrettentése érdekében.
Hozzátette, „az elnök és csapata számos lehetőséget vitat meg e fontos külpolitikai cél elérésére, és természetesen az amerikai hadsereg igénybevétele mindig is a főparancsnok rendelkezésére álló lehetőség”.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!