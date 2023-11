A pusztító vihar miatt Nagy-Britannia szerte kénytelenek voltak lemondani a Guy Fawkes-napi rendezvényeket és tűzijátékot a veszélyes szél és a heves esőzések miatt, melyet ezen a hétvégén tartottak volna meg.

A DailyMail cikkében egy katasztrófafilmhez hasonlította a szigetországban uralkodó állapotokat: tornádók sújtanak le, miközben 127 ezer otthonban nincs áram. A hatóságok arra kérték a lakókat, hogy ne utazzanak sehova se vasárnapig.

A vihar az ország több pontján fákat döntött ki és téglafalakat omlasztott be. Dél-Angliában több száz iskola bezárt a vihar miatt, a diákok biztonsága érdekében. Nagy-Britannia számos pontján árvíz veszélye fenyeget.

A vihar miatt több járatot is töröltek Európa, illetve Nagy-Britannia irányába. A helyi média értesülései szerint több száz járatot töröltek, köztük a tengeri közlekedést a La Manche-csatorna környezetében.

Az Euronews szerint bár a La Manche-csatornán áthaladó kompjáratai közül néhány járat még mindig késésekkel küzd, köztük a Dover-Dunkirk és az Amszterdam-Newcastle járat.

A Csatorna-szigeteken található Jersey repülőtér olyan súlyos károkat szenvedett a Ciarán miatt, hogy be kellett zárni arra az időre, amíg felmérték a sérülés mértékét. A repülőtér péntek délben nyitott ki újra, a menetrend szerinti járatok várhatóan 14 órától indulnak újra.

Szintén a Csatorna-szigeteken megsérült a guernsey-i repülőtér tetőszerkezete is a viharban. A javítást megkezdték, ez a légikikötő is újra kinyithatott, ahogy az Alderney repülőtér is. A franciaországi Bretagne-ban található Quimper és Brest repülőterek és újra nyitottak a szerdai és a csütörtöki lezárásokat követően.

Szerdán és csütörtökön több légitársaság, az easyJet és a Ryanair járatai is késésekkel szembesültek Írországban és az Egyesült Királyságban. A londoni Heathrow repülőtéren a British Airways közel 40 belföldi és európai járatát törölte.





A holland KLM légitársasáság cüstörtökön szintén több tucat járatot törölt az amszterdami Schiphol repülőtérről és az oda tartó járatok közül a viharos szél miatt.

Ugyan péntekre normalizálódni kezdett a légiforgalom – A Budapest Airport honlapján sem lehet olvasni jelentős késésekről – az utasoknak azt tanácsolják, hogy az érintett repülőterekre való utazás előtt tájékozódjanak a járatokról.