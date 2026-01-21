Finnország miniszterelnöke Davosban a NEXTA szerint tételesen szedte össze, hogy miért teljes kudarc Oroszország közel négy éve tartó háborúja Ukrajnában. Szerinte Vlagyimir Putyin harca minden fronton egy teljes stratégiai bukta.

Elmondása szerint eddig Oroszországnak csak Ukrajna 20 százalékát sikerült megszállnia, miközben a háborúnak már csaknem egymillió halottja és sebesültje van. Arra is rámutatott, hogy a befolyási övezete csökkent, a gazdasága pedig összeomlott: az infláció mintegy 30 százalékos, a kamatlábak pedig 16 százalék körül járnak, miközben állítása szerint az ország semmit nem növekedett, a tartalékai pedig kimerültek. Stubb szerint hamarosan már a katonai fizetésére sem lesz pénz Oroszországban.

Alexander Stubb szerint az ítélet egyértelmű: ez a háború Putyin stratégiai kudarca.

A finn kormányfő hangsúlyozta, hogy eközben a NATO nagyobb lett, Ukrajna európai, az EU pedig jelentősen megnövelte a védelmi kiadásait.