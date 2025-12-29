A július 7-8-án átvonuló vihar a valaha bejelentett legmagasabb kárigényszámot eredményezte a biztosítónál. Az extrém időjárás tömeges károkat okozott az otthonokban, nyaralókban és az áramhálózatban is, melynek következtében mintegy 16 ezer lakossági lakásbiztosítási kárbejelentést fogadott a társaság.

Érdekesség, hogy öt évvel ezelőtt még a 2000 bejelentést generáló viharok számítottak szokásosnak, az elmúlt három évben pedig a 7-8000 bejelentést okozó viharok jelentették a rekordot. A fentiekkel szemben az év legnyugodtabb napja már évek óta január 1-je, 2025-ben mindössze 10 kárbejelentéssel.

Talán meglepő, de az év egészét tekintve a vihar ellenére mégsem az elemi károk (azaz a vihar, esőzés, villámárvíz, beázás, földcsuszamlás, földrengés stb.) közül került ki a legtöbb bejelentés, bár mindössze néhány százzal maradt le. Első helyen a csatorna és vezetékesvíz-károk állnak több mint 30 ezer bejelentéssel, a harmadik legtöbb kárbejelentés pedig balesetekkel és betegségekkel kapcsolatban érkezett a biztosítóhoz.

Tűzkárok

2025-ben a magánembereknek kifizetett legnagyobb kártalanítási összeg egy tűzesethez kapcsolódott, nagysága több mint 74 millió forint volt. A társasházbiztosítási ügyfelek között szintén egy tűzkár 33 millió forintos kifizetése volt a csúcstartó, az utasbiztosításoknál pedig egy közel 30 millió forintos baleseti eset emelkedett ki.

A gépjármű-tulajdonosok között egy-egy 16 milliós kifizetés volt a rekorder mind a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb), mind a casco terén – mindkettő töréskárból adódott.

Az utakon még mindig fehér autóból fut a legtöbb, így nem csoda, hogy a kárbejelentéseknél is a fehér színű gépkocsik vezetik a ranglistát, megelőzve a szürke és a fekete járműveket – mind a károsultak, mind a károkozók oldalán.

Mi a közös Debrecenben és a XI. kerületben?

Nemcsak az, hogy a legnépesebbek (egyik a vidéki városok, másik a budapesti kerületek között). Biztosítási téren is csúcstartók: ebben az évben is Debrecenből és a XI. kerületből érkezett a legtöbb kárbejelentés a biztosítóhoz – mindkét helyszínen a fent említett nyári vihar okozta bejelentések többségét. Vidéken a pécsi és a miskolci, míg Budapesten a XVIII. és a III. kerületi lakosok jelentették a második és harmadik legtöbb kárt 2025-ben.