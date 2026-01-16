A január 12-i Magyar Közlöny egy rendeletéből derült ki, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a már nem sorolta fel az NGM tulajdonosi joggyakorlása alatt a hévízi (sármelléki) és a debreceni repteret. Ezzel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy korábbi rendeletet módosított, azt, amelyben 2022-ben az állam gazdasági társaságok állami tulajdonosi jogairól rendelkezett - szúrta ki a Telex. A Nemzeti Jogtárban a jelenleg érvényes és a módosítás előtti korábbi rendeletverziót is el lehetett olvasni: a Hévíz Balaton Airport Kft.-ben és a Debrecen International Airport Kft.-ben az államnak van többsége, de előbbiben Hévíz városa, utóbbiban Debrecen városa is kisebbségi részvényes.

A rendeletből ugyan nem derül ki, hogy mi lesz a cégek sorsa, de a lap úgy tudja, hogy az állam nem adja el a reptereket: mindkettőt az új Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. alá szervezik, amelynek célja a működés hatékonyabb összehangolása és a szakmai tudás megosztása.

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelése alatt lesznek az érdekeltségek, első körben a hévízi és a debreceni reptér kerül a holdinghoz, később pedig a HungaroControl légiforgalmi irányító cég is csatlakozik.

A cikkből kiderül, hogy a két vidéki reptér helyzete eltérő: a hévízi kisebb, nyereséges, főként turizmusra épít, a nyári szezonban érkező charter- és menetrend szerinti járatokkal, míg a debreceni nagyobb, évek óta veszteséges, de stratégiai jelentőségű a város ipari és logisztikai kapcsolatai miatt. A debreceni reptér fontos szerepet tölt be a BMW és más nagyvállalatok nemzetközi összeköttetéseiben, München és London menetrend szerinti járatai is ezeket a cégeket szolgálják.