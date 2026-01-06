A Chevron, a ConocoPhillips és az ExxonMobil olajóriások képviselőit még a héten találkozóra hívja a Trump-adminisztráció, hogy megvitassák a lehetséges venezuelai befektetéseket – értesült a CBS News.

Donald Trump már Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elfogása után nem sokkal jelezte, hogy arra ösztönzi az amerikai olajtársaságokat: fektessenek be Venezuela olajiparába. A jelek szerint az amerikai elnök nem is késlekedik tervének valóra váltásával.

Úgy tudni, hogy a legnagyobb amerikai olajtársaságok vezetői már csütörtökön tárgyalóasztalhoz ülnek Chris Wright energiaügyi miniszterrel.

A közelgő találkozók kulcsfontosságúak lesznek Trump azon reményei szempontjából, hogy fellendítse a nyersolajtermelést és -exportot a világ legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkező országból, amelynek olajipara az évekig tartó rossz gazdálkodás, a beruházások hiánya és a szigorú amerikai szankciók miatt hanyatlásnak indult. Az OPEC adatai szerint Venezuela most naponta körülbelül 1 millió hordó nyersolajat termel, ami a globális termelés kevesebb mint 1 százalékát teszi ki. Az olaj nagy részét Kínába exportálják.

Jelenleg a Chevron az egyetlen jelentős amerikai kőolajipari vállalat, amely külön-engedéllyel Venezuelában működik. Az ExxonMobil és a ConocoPhillips 2007-ben hagyta el az országot, miután Maduro elődje, Hugo Chávez átvette az irányítást az ottani, amerikai vezetésű energiaipari társaságok felett.

Az azonban korántsem biztos, hogy az amerikai cégek nyomban újra befektetnek Venezuelában. A szakértők szerint egyrészt évekbe telne kiépíteni működésüket az országban, másfelől sok olajtársaság a politikai bizonytalanság miatt is óvatos.

Ennek ellenére Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője azt mondta: „Minden olajtársaságunk készen áll és hajlandó nagy beruházásokat végrehajtani Venezuelában. Az amerikai olajtársaságok hihetetlen munkát fognak végezni Venezuela népéért, és jól fogják képviselni az Egyesült Államokat.”