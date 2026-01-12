A reggeli órákra már országszerte mérséklődött a szél, így most már csak elszórtan, főleg Győr-Moson-Sopron vármegyében, Csorna térségében kell hóátfújásokra számítani az alsóbbrendű utakon. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig jelenleg havazik, szállingózik a hó. A munkagépek folyamatos elhárítást végeznek a járhatóság érdekében - számolt be kora reggeli összesítésében az Útinform.

Jelenleg Fertőszentmiklós, Csorna, Ajka, Székesfehérvár, Kápolnásnyék, Dunaújváros, Solt, Monor és Vác térségében tapasztalható közepes(30-39km/h) légmozgás. Győr közelében erős(40-49km/h) széllökéseket mértek.

A gyorsforgalmi utak, Fonyód, Bicske, Kál, Nyékládháza és Szolnok térségében enyhén sónedvesek, mindenhol máshol száraz az útburkolat.

A főutak a hóátfúvással érintett területeken szakaszosan havasak, hókásásak lehetnek.

A mellékutak burkolata a Nyugati országrészben általában latyakosak, sónedvesek. Sárvár, Pápa, Győr, Dunaújváros, Kápolnásnyék és Mátészalka térségében letaposott havasak, vagy havasak.

Két újabb balesetről is hírt adtak.

Az M43-as autópályán, a Csanádpalota felé vezető oldalán, a Kéthalmi pihenőhely után egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 32-es km-nél a külső sávot lezárták.



Két személyautó karambolozott az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében. Emiatt a 128-as km-nél csak egy sáv járható.