Mint posztjában írja, megegyeztek abban, hogy tovább növelik a két ország közötti földgáz-összeköttetés kapacitását, hogy minél nagyobb mértékben férjen hozzá Magyarország a fekete-tengeri román mezőből kitermelt gázhoz, ami még feltárás alatt van.

Arról is döntöttek, hogy egy új villamosenergia-összeköttetést is előkészítenek. Burduja arról is biztosította Szijjártót, hogy továbbra is szállíthatja hazánk a paksi atomerőmű működtetéséhez szükséges nukleáris fűtőanyagot, ami komppal érkezik Oroszországból Bulgáriába, ahonnan vonaton keresztül érkezik Romániából Magyarországra – írja bejegyzésében a miniszter.