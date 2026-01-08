Amennyiben elítélik Schadl Györgyöt, 200 milliós pénzbüntetést kell fizetnie, de a felfüggesztett végrehajtó, a végrehajtói kar volt elnöke a köztestület régi-új elnöksége jóvoltából továbbra is százmilliókat keressen olyan közfeladat elvégzése után, amelyet felfüggesztése okán nem ő lát el. A két végrehajtói irodával az elmúlt három évben 249 millió forintot keresett Schadl György, tehát nem lesz nehéz kifizetnie a bírságot, sőt, jó pár millió még a zsebében is marad – írta az Index a 24.hu cikke alapján.

A végrehajtók korábbi elnöke, Schadl György még a letartóztatása alatt, börtönben ülve is 189 millió forintot keresett, pedig akkor is felfüggesztett végrehajtó volt.

2023 májusában tisztújítást tartottak a Végrehajtói Karnál, az új elnök az a Lupkovics Beáta lett, aki Varga Judit egykori igazságügyi miniszter egyetemi évfolyamtársa volt. A testületbe két olyan végrehajtó is bekerült, aki már a korábbi vezetésnek is tagja volt, ez pedig Schadl helyzetében is meghatározó szerepet játszik – írta a 24.hu.

A korrupcióval vádolt volt elnök azért képes továbbra is százmilliókat keresni felfüggesztett végrehajtóként, mert irodáját állandó helyettesítéssel Kovássy Szabolcs működteti. Kovássy a 2015-ben Schadl által vezetett elnökség tagja volt, és a jelenlegi vezetőségnek is része. Kovássy saját végrehajtói irodájával simán átvehette volna a budaörsi iroda munkáját, ehelyett továbbra is Schadl irodája folytatja a végrehajtást, Kovássy 10 százalékos tulajdonrészt szerzett benne.



A cégbírósági dokumentumok szerint a nyereséget a tulajdoni hányadok alapján osztják meg.

A lap szerint az elmúlt három évben a Kovássy által működtetett Schadl-iroda 181 millió forint nyereséget termelt, ebből több mint 163 millió forint Schadl Györgyöt illetett. Kovássyt egyébként maga a végrehajtói kar jelölte ki Schadl helyettesének, amit a köztestület hivatalvezetője hagyott jóvá.

Ugyanez a konstrukció működik Schadl szintén vádlott felesége esetében is, akit szintén felfüggesztettek.

Az ő helyettese, Bihari Zsófia Nóra végrehajtó 10 százalékos részesedést kapott a gödöllői irodában. A nyereség fennmaradó 90 százalékát 70-20 arányban a Schadl házaspár osztotta meg. Ez az iroda által végzett közfeladat után további 86 millió forint folyt be Schadlékhoz.

Így jött ki a matek: a két végrehajtói irodán keresztül az elmúlt három évben 249 millió forintot zsebelt be Schadl György, aki tavaly egyébként kivált felesége irodájából, és üzletrészét a cégbírósági papírok szerint nejére, Schadl-Baranyai Helgára ruházta.

A végrehajtók korábbi vezetője nemrég kérelmezte, hogy kiválthassa a bűnügyi zár alól lefoglalt ékszereit, autóit, kisrepülőgépét és kishajóját, amiért több mint százmillió forintot kellene a bíróságnak fizetnie.

Schadl György szerint egyébként teljesen megszokott dolog, hogy egy végrehajtó állandó helyettese tulajdonrész megszerzésével veszi át a helyettesítést, nem pedig saját infrastruktúrájával.