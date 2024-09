A cég vízgazdálkodási építményekkel foglalkozó szakemberei a Kanalbrücke üzemeltetőjénél folytattak egyeztetéseket a tervezési és üzemeltetési tapasztalatokról.

Európa leghosszabb csatornahídja a magdeburgi Kanalbrücke, amely a rajnai és a berlini hajózási útvonalak összekötésére létesült. A csatornahíd igénye már az 1930-as években megfogalmazódott Németországban, a beruházás annak idején a második világháború kitörése miatt szakadt félbe. A ’90-es években merült fel ismét a megvalósítás szükségessége, majd három év tervezés és öt év építés után 2003 októberében indult meg a hajóközlekedés a csatornahídon. A legnagyobb kihívást a híd mérete és a teherátadás jelentette. A szerkezet nagysága és jellege miatt számos esetben teljesen egyedi megoldásokat kellett találniuk a mérnököknek.

Az építmény kétoldali járdaszerkezete akár egy-egy teherautót is elbír, a legnagyobb terhet felvevő támasz összesen 10 ezer tonna terhet továbbít a pillérre. A híd emellett világos színt kapott, hogy csökkentsék a szerkezet hőterhelését – írja a Magyar Építők lapja.

A csatornahídba olyan monitoringrendszert telepítettek, amivel mind a csatornát, mind az egyes elemeket figyelhetik.

Az építményen teljes hosszában fixált geodéziai pontok is találhatók, így dokumentálják a híd mindhárom irányú mozgását és csavarodását is. A szerkezetet ugyan száz évre tervezték, de a szakemberek szerint akár kétszáz évet is kibír megfelelő öregedéskezelés mellett.

A Paksi Atomerőmű telephelyén az üzemelő és az épülő blokkok ugyanazon a hidegvíz-csatornán fognak osztozni, efölött ível át majd az a hídszerkezet, ami Paks II. Dunába visszaengedett hűtővizét fogja szállítani. Az építmény jól látszik a Paks II. látványtervein csakúgy, mint a melegvíz-csatorna mentén létesülő ún. csúcshűtőrendszer, amely a Duna hőterhelésének csökkentésére hivatott.

A rendszer alkalmazása révén Paks II. a két atomerőmű hat blokkjának egyidejű üzeme alatt is képes lesz teljesíteni a szigorú környezetvédelmi előírásokat.