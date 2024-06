Szükség van egyáltalán még az önkormányzatiságra?

Hazánkban idén egyszerre tartják az európai parlamenti és a helyhatósági választásokat, a szakértő szerint azonban csak úgy lehet képviselni a helyi érdekeket, ha ismerjük az uniós lehetőségeket is. Az Economx podcast legfrissebb műsorában dr. Bartuszek Lilla, a Fenntartható városok kezdeményezés alapítója arra a kérdésre is választ adott, hogy szükség van-e még egyáltalán az önkormányzatiságra, és hogy lehet a rendszert élhetőbbé változtatni.

A települési fenntarthatóságot kutató szakértő szerint abban a közösségben lehet hatékony megoldásokat találni, ahol egyszerre van jelen az egyén, és a politikai vezetés is.

„Szükség van az önkormányzatokra”

- szögezte le Bartuszek Lilla.

Ugyanis bármilyen innovatív keretet is szabnak az Európai Unióban, azt csak az önkormányzatok tudják érvényesíteni, illetve a lokális érdekeket értékelni

Kicsit olyan az Európai Unió, mint egy óvónéni

- utalt arra, hogy huszonhét tagállam különböző szempontjait, eltérő helyzetét kellene figyelembe venni, ugyanakkor nincs a kérdésekre egyetlen megoldás.

Ez a helyi közösségek feladata, ugyanakkor valóban szükség lenne arra, hogy nemzeti szinten is legyen támogatottsága a helyi közösségeknek, és annak, hogy az autonómiájuk minél szélesebb mozgásteret biztosítson.

Egy erős ország akkor erős, hogyha erős közösségek alkotják, az erős közösségek pedig az önkormányzatok

- húzta alá a Fenntartható Városok projektvezetője.

Bartuszek Lilla, fotó: 4K Media Studio

Az Európai Uniónak viszont nem feladata, hogy a települések egyéni igényeivel tisztában legyen, viszont az EP-képviselőknek be kell csatornáznia ezeket a szempontokat, amihez az is kell, hogy a közösségek is kommunikálják azokat. Szükség van reformokra Magyarországon, hogy az önkormányzatok megkapják az ehhez szükséges szakmai támogatásokat.

Bartuszek Lilla közölte azt is, hogy a Fenntartható Városokkal az elmúlt félévben 80 települést látogattak meg, személyesen egyeztettek a városvezetőkkel is. A tapasztalat az, hogy bár elérhető a szakmai és az anyagi segítség is, szükség lenne egy platformra, ami a meglévő megoldásokat összefogja, a gyakorlatokat pedig eljuttatja a helyi szintekre, mert enélkül a kisebb települések leszakadását fogjuk látni – figyelmeztetett.

Nincs arra sem humán, sem pénzügyi erőforrása az önkormányzatoknak, hogy pont az ő fejlődésüket segítő innovatív megoldásokat megkeressék

- fogalmazott a szakértő, hozzátéve: gyakran látjuk, hogy a hazai kkv-k előbb keresnek piacot külföldön, mint a magyar önkormányzatoknál, és ezen változtatni kell.

Ezen kívül az interjúnkból az is kiderül, hogyan lehet a fenntarthatósági szempontok érvényesítével élhetőbbé tenni a hazai településeket.