A szóban forgó raktárban főként a műszaki muzeológiához tartozó műtárgyakat őriz a múzeum, egyebek mellett azokat a mozgólépcsőrészeket, melyet az M3-as metró felújításából származnak, valamint a Lánchíd egyes egyes elemit, az Árpád hídi állomás kapcsolószekrény állományát, valamint egy régi gőzhajó lapátkerekét és gőzgépét.

A Népszava azt kérdezte a múzeumtól, mikor kell a Tatai úti raktárat kiüríteniük, továbbá, hogy hol lesz a műemlékek új helye, amire azt a választ kapták, hogy valamennyi műtárgyvédelmi szempont figyelembevételével gondoskodnak az elhelyezésükről, továbbá a fenntartó Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) is rendszeres egyeztetés folyik.

Már január első napjaiban kiderült, hogy a MÁV már tavaly ősszel egyeztetett a bérlőkkel, amikor is közölték, hogy felmondják a bérleti szerződést. A bérlőknek március végéig, de legkésőbb augusztus elejéig kell kiköltözniük a terület rendezése és beépítése miatt.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium februárban hivatalos közleményt adott ki arról, hogy utasítást adott a MÁV főigazgatóságának, hogy mondja fel az érintett szerződéseket és adják át az ingatlanokat. Ezzel együtt pedig az engedély nélkül felhúzott ingatlanokat kiürítését is megkezdték.

Az Egyesült Arab Emírségekkel kötött, 15 éves gazdasági megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezet benyújtására január végén hatalmazta fel a kormány a külgazdasági és külügyminisztert, az ingatlanfejlesztés részleteiről azonban a lap állítása szerint semmit nem tudni.

Mindezek alapján annyi ismert, hogy a 130 hektáros területből 69 hektár kerülne a befektetőkhöz, akik az ígéretük szerint 5 milliárd eurós (mintegy 1900 milliárd forint) értékű beruházást valósítanak meg, amiért cserébe a kormány legalább 304 milliárd forint becsült értékben ad forrást a területhez tartozó közlekedési és infrakstrukturális fejlesztésekre.

Utóbbiak közé sorolható a vasúti pálya befedése, valamint a reptéri gyorsvasutat is odavezetnék.

A lap szerint várhatóan kiemelt állami beruházássá nyilvánítják az ingatlanfejlesztést, ezzel pedig jelentősen gyengülhet az önkormányzatok befolyása a projektre. Annál is inkább, mert Lázár János minisztériuma még nem egyeztetett róla a fővárosi önkormányzatokkal.

Ugyanakkor a közlekedési múzeum is hánytatott sorsú: 2015-ben annak városligeti épületet zárták be, hogy a 2010-es évek végére egy korszerű intézményt nyissanak a helyén, végül a MÁV korábbi ipartelepének helyére, a Kőbányai útra kezdték el tervezni azt, azonban több más állami projekt mellett ennek a kivitelézését is leállító az építési és közlekedési miniszter.

Ugyanakkor a közlekedési múzeum azt mondta a lapnak, hogy valamennyi tagintézménye és műtárgyegyüttese tekintetében van koncepciója, a tervezett következő időszaki kiállítást 2024 májusában nyitják meg, a volt MÁV Északi Járműjavító dízelcsarnokban, Kőbányán.