3,5-4 millió ember számára teszi olcsóbbá, egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé a közösségi közlekedést Magyarországon, havonként akár több tízezer forintos megtakarítást eredményezve a családoknak – írja közleményében a MÁV, amely felhívja a figyelmet az ujtarifa.hu oldalra. A szerkesztők folyamatosan frissítik és bővítik az oldalt az utasok által feltett újabb kérdések megválaszolásával, amelyek másokat is érinthetnek. Az új tarifákról szóló „kérdezz-felelek” máris több tucat részletkérdés tisztázásában segít az utasoknak.

A tájékoztató oldal külön részt szentel:

az új tarifarendszer alapját képező vármegye- és országbérletek felhasználási körének bővülésének,

az új, 24 órás napijegyeknek,

az egyszerűbbé váló kedvezményeknek,

a korábbinál több utast megillető díjmentes utazási lehetőségeknek,

valamint a Budapest és agglomerációjának változó közösségi közlekedésével kapcsolatos kérdéseknek.

Az ujtarifa.hu-n megtudhatják azt is, mi lesz a sorsa:

a korábban megváltott jegyeiknek,

hogyan kérhetik utazási költségeik elszámolását a munkáltatójuktól,

illetve azt, hogy milyen átmeneti szabályok segítik a zökkenőmentes átállást a március 1-jét követő időszakban.

Az új tarifarendszerben elérhető kedvezményekkel és feltételekkel március 1-jétől kezdődik meg a jegyek és bérletek értékesítése a jegypénztárainknál, az automatáknál, illetve online az ELVIRÁ-ban és a MÁV appban. A mobilalkalmazást az új díjtermékekkel való utazás megtekintéséhez, azok megvásárlásához feltétlenül frissíteni kell március 1-je után.

A weboldal egyik hangsúlyos eleme, hogy egyes – összehasonlítási példaként szolgáló – viszonylatokon mutatja meg azt, hogy a korábbi díjtermékekkel szemben az új kedvezmény- és díjkategóriák révén mennyivel kedvezőbb áron utazhatnak az ingázók, az alkalmilag vagy a családdal utazók.

Ehhez hasonlóan ugyancsak grafikus felületen mutatjuk be, hogy az immár több mint 5 millió példányban elkelt vármegye- és országbérletek, valamint ezek új napijegy-változatai – a Vármegye24 és Magyarország24 jegyek – mely járattípusokon vehetők igénybe az egyes helyközi (MÁV, VOLÁNBUSZ, HÉV és GYSEV) és helyi (BKK, Zalaegerszeg, Esztergom) szolgáltatóknál.

Annyi utast vittek tavaly a vonatok és a buszok, mint még soha. Több mint 800 millió utazás történt a MÁV-VOLÁN-csoport járatain, minden rekordot megdöntött a MÁV-START utasforgalma, járatait 181 millióan vették igénybe. Itt vannak a részletek >>>

A weboldalon megtalálható az is, milyen feltétellel lehet igénybe venni az 50 százalékos kedvezményt, a kedvezményes vármegye- és országbérleteket, illetve kik és hol utazhatnak a jövőben díjmentesen.

Az új rendszerben nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra, pecsételni való űrlapokra vagy - az életkort igazoló okmányon kívül – külön fényképes igazolványokra: minden 14 év alatti és 65 év feletti utasunk díjmentesen, minden 14 és 25 év közötti utasunk pedig félárú jegy igénybevételével utazhat. A jelenlegi 15 bérletkonstrukció helyett csupán kettő marad. A kedvezményes vármegye- és országbérletek változatlan feltételekkel vehetők igénybe továbbra is.

Március elsejétől ugyanakkor díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést a fogyatékkal élők és tartós betegek, valamint kísérőik és az ellátottak utazási utalványával rendelkezők. Azok a nagycsaládosok is díjmentességben részesülnek a jövőben, akik eddig igénybe vették a nagycsaládosok utazási kedvezményét.

A költségvetési szervek és intézmények dolgozóit, a közalkalmazottakat, a pedagógusokat, az egészségügyi dolgozókat, a tűzoltókat korlátlan számú utazáshoz igénybe vehető – mindössze regisztrációhoz kötött – 50 százalékos kedvezmény illeti meg.

A digitális regisztráció indulásáról és az emiatt bekövetkező változásokról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. A helyközi járatokon kívül a fővárosi közösségi közlekedést is igénybe vevők számára március elsejétől a BKK járatain is elfogadják Pest vármegye bérletet és az országbérletet is, melyek változatlan módon és áron megvásárolhatók többek között a MÁV appon.