Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedden reggel.

A tájékoztatás szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.

Az Útinform hozzátette, hogy a környéken torlódás alakult ki.

Azt ajánlják, hogy aki teheti, térjen le a 91-es jelű Kecskemét/Baja csomópontnál és mellékutakon kerüljön.

