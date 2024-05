A kávé, a banán, a szőlő és az olívabogyó akár teljesen el is tűnhetnek – írja a Hello Vidék.

Hiszen már jelenleg is gondot okoz a gazdáknak egyes élelmiszereknek vagy azok alapanyagaiknak a termesztése, és a jövőben

A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSÁRA CSAK ROMLANI FOG A HELYZET.

Csak úgy özönlenek a kártevők

A kávé például azért kerülhet veszélybe, mert a melegebb, csapadékosabb időjárás hatására olyan magasan fekvő helyekre is eljuthatnak kártevők és fertőzések, ahova eddig nem, vagy csak nagyon ritkán volt esélyük. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a vadon élő kávéfajtáknak már eddig is kipusztult a mintegy 60 százaléka, ami összességében sokkal sérülékenyebbé teszi a megmaradt kávéfajokat a környezeti változásokkal, fertőzésekkel szemben.

A banán is fertőzések miatt kerülhet veszélybe. A fusarium wilt nevű gombát egyelőre nem sikerül eredményesen megállítani, és az időjárás melegedésével egyre több területre juthat el ez a kártevő.

A szőlőtermesztésre a klímaváltozás hatására emelkedő hőmérséklet van rossz hatással. Egy tanulmány szerint 2 Celsius-fokos globális hőmérséklet emelkedés esetén a termő terület 56 százalékkal csökkenhet, a 4 fokos melegedés pedig a termesztésre alkalmas földterületek 85 százalékát tenné használhatatlanná.

Az olívabogyót termő olajfa is nagyon érzékeny a klímaváltozással együtt járó olyan szélsőséges időjárási eseményekre, mint például a korai fagyok, a heves esőzések vagy a szélviharok. Ráadásul az emelkedő hőmérséklet kedvez a gyümölcslegyek és egyes baktériumok elterjedésének.