A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) járványügyi zárlatot rendelt el egy sertéstartó vállalkozás három Somogy vármegyei telepén az úgynevezett Aujeszky-betegség vírusának jelenléte miatt - tájékoztatott a hatóság a honlapján szerdán.

Azt írták:

az emberre nem, ugyanakkor számos állatfajra, elsősorban a sertésekre veszélyes, herpeszvírus okozta fertőző betegség klinikai tünetei először egy somogyszobi tenyésztelepén jelentkeztek tavaly decemberben, ahol nőtt a malacelhullás és a vetélések száma.

A betegség jelenlétét a Nébih laboratóriumában december 31-én szerológiai, majd január 6-án PCR-vizsgálattal is megerősítették - tették hozzá.

Kiemelték, a hatósági intézkedések már december 31-én megkezdődtek, ennek részeként mintát vettek a gazdaság további három telepén, ebből két állomány - Somogyszob, Nagybaráti-puszta, valamint Böhönye, Terepezd-puszta - esetében igazolták a fertőzés jelenlétét.

Az érintett telepeken hatósági intézkedéseket rendeltek el a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló rendelet előírásaival összhangban, továbbá folyik a járványügyi nyomozás a fertőzés eredetének felderítése és a kontakttelepek vizsgálata érdekében is - közölték.

A Nébih azt írta,

Magyarország 2015 óta az Európai Unió által elismerten mentes a betegségtől.

Az előírások szerint „a jelenlegi kitörés" nem veszélyezteti az ország mentességi státuszát, ugyanakkor a mentesség fenntartásáért a nemzeti és az európai uniós jogszabályokban meghatározott intézkedések maradéktalan végrehajtása szükséges - hangsúlyozták.

Kiemelték: ennek megfelelően indokolt a fertőzött állományok felszámolása, és egyebek mellett az érintett telepek két kilométeres körzetében található, illetve azokkal járványügyi kapcsolatban álló sertéstartó gazdaságok állományainak vizsgálata is.