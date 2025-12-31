Az euró reggel fél hétkor 386,26 forinton állt a kedd este 18 órai 385,92 forint után. A dollár jegyzése 329,07 forintra emelkedett 327,92 forintról a svájci frank jegyzése pedig 415,16 forintra 414,80-ról.

A forint az év eleje óta mindhárom devizával szemben erősödött, 6,2 százalékkal az euró, 17,2 százalékkal a dollár és 5,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az euró jegyzése 380,06 és 416,73 forint között mozgott az idén, a dolláré 324,96 és 406,79 forint között, a svájci franké pedig 406,62 és 445,27 forint között. A forintnak az elmúlt 52 hétben a legmagasabb jegyzéshez (leggyengébb forint árfolyam) viszonyított mozgási tartománya az euróval és a svájci frankkal szemben közel kilenc százalék volt, a dollár ellenében viszont több mint húsz százalék.