Nem csak az üzletekben, az ingatlanpiacon, a pénzintézetekben és a hivatalokban is dömpingre számítanak a Duna House és a Credipass szakértői idén decemberben. A befektetők ingatlanvásárlási kedvét az inflációkövető állampapír kivezetése erősítheti a megszokottnál is jobban, míg az otthonteremtési céllal vásárlókat a „városi” csok és a babaváró támogatás nyújtotta lehetőségek motiválják.

A szokásosan az év leggyengébb időszakának számító hónap az idén meglepetéseket tartogathat, ugyanis 2023 sajátos ingatlanpiacán fordulhat a trend és akár egy átlagos decemberrel is az erősebb hónapok közé tartozhat az idén az év legvége.

Az elmúlt 10 év decemberre becsült piaci tranzakciószámainak átlaga ugyanis mindössze 8 985 a Duna House adatai szerint, míg 2023 eddigi legerősebb hónapja a május volt, amikoris mindössze 10 187 tranzakciót becsült az ingatlanközvetítő hálózat.

A befektetési céllal vásárló ügyfelek érdeklődése és aktivitása az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az év vége felé hagyományosan erős, a befektetők ilyenkor törekszenek arra, hogy még az óévben jó helyet találjanak befektetésre szánt pénzüknek.

Az Államadósság-kezelő Központ bejelentése szerint november 28-án kivezetésre került az inflációkövető állampapír, ami a befektetőket a szakértői várakozások szerint az ingatlanok felé tereli majd jövőre, sőt ennek köszönhetően az általános év végi befektetői jelenlét is fokozottabb lehet idén

– mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője, aki hozzátette, ezzel szemben az otthonteremtési céllal vásárlók egy csoportja, a további gyermeket nem tervező házaspárok utolsó pillanatos elhatározásai nagy eséllyel dömpinget indíthatnak az ingatlanpiacon, a hivatalokban és a pénzintézetekben egyaránt.

Megnövekedett azon érdeklődők aktivitása, akik az utolsó pillanatban úgy döntöttek, mégis szeretnének élni az idén még elérhető otthonteremtési támogatásokkal, legyen az a kamatmentes kölcsönként maximum 10 millió forintot jelentő Babaváró támogatás vagy a 2024-től már nem igényelhető „városi” csok

– jelezte a szakértő.

Azok a családok, akik már megtalálták a kiszemelt ingatlant és rendelkeznek aláírt adásvételi szerződéssel, pénzügyi szakértői segítséggel jó eséllyel beleférhetnek az igénylési határidőkbe, de érdemes felkészülni arra, hogy a pénzintézetekben és hivatalokban a megszokottnál nagyobb lehet a tolongás.

Az idei évben a Kormány csupán a 2023. december 27. és 2024. január 1. közötti időszakra rendelte el a téli igazgatási szünetet, így csaknem a teljes hónap rendelkezésre áll az ügyintézésre

– hívta fel a figyelmet Benedikt Károly.