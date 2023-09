Antwerpen, ahol Európa második legnagyobb teherkikötője található, a kábítószerek, különösen a Latin-Amerikából érkező kokain egyik fő uniós belépési pontjává vált. A drogháborúk pedig már az utcákra is átterjedtek – írja a Politico.

A lap információi szerint 2022-ben 81 kábítószerrel kapcsolatos lövöldözés és robbantás történt a belga városban, 2023 első öt hónapjában pedig 25.

Tavaly a belga hatóságok rekordmennyiségű, 110 tonna kokaint foglaltak le az antwerpeni kikötőben. Ez közel 14-szerese a 2014-ben lefoglalt mennyiségnek, a közeli rotterdami kikötőben 2022-ben lefoglalt mennyiségnek (50 tonna) pedig több mint kétszerese.

A városvezetés számára ráadásul aggasztó az is, hogy Antwerpen nem pusztán köztes helyszín, ahova befut a drog, majd tovább is viszik onnan. Antwerpen immár a kokainfogyasztás európai rangsorának élén áll.

A kokain olyan országokból érkezik Belgiumba, mint Ecuador vagy Kolumbia. Olyan területekről, ahol egyeseknek „más dolguk sincs, mint a kokaintermesztés” – mondta Annelies Verlinden belga belügyminiszter. A drogkereskedelemből származó pénz ráadásul beszivárog a belga gazdaságba, „megmérgezve” Antwerpen kiskereskedelmi szektorának egy részét.

Miután januárban egy 11 éves kislány meghalt egy lövöldözésbe torkolló drogügylet miatt, a belga kormány is fokozottabb figyelmet kezdett fordítani az ország drogproblémájára. Februárban 70 biztonságért felelős ügynököt helyeztek át a kikötőkbe, valamint több átvilágító berendezést szereztek be a vámügynököknek. Februárban nemzeti kábítószerügyi biztost is kineveztek Ine Van Wymersch személyében.

Belgium központi uniós témává szeretné emelni a problémát, amikor jövő év első felében átveszik az Európai Unió Tanácsának elnökségét. Ebben pedig – úgy tűnik, az Európai Bizottság is partner lehet.

Össze kell kötnünk a pontokat, és gondoskodnunk kell arról, hogy ha az egyik kikötőben intézkedéseket hozunk, a bűnözői csoportok ne költözzenek azonnal át egy másik kikötőbe

– nyilatkozta a közelmúltban Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa.