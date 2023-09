Tavaly év végére elkészültek a tervek, most pedig megindulhat az építkezés: az 51-es főút és az M6-os autópálya nagyjából 28 km-es összekötése a sugárirányú autópályák összekötésének kiemelt állomása, amelynek során végre felépülhet a Mohácsi Duna-híd is − írja a Magyar Építők.

A régió lakossága időtlen idők óta várja a fejlesztést, ám a híd különösen nagy jelentőséggel bír a teherforgalom számára is, hiszen így tehermentesíthető a bajai híd, de létfontosságú lesz a déli, országos közúti gyorsforgalmi gyűrűben is, mert kiemelt szerepe lesz a sugárirányú gyorsforgalmi utak és a déli határ környéki városok (Pécs, Mohács, Baja, Szeged) ipari súlypontjainak összekötésében.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium kiírása úgy szól, hogy a híd körülbelül 50 hónap alatt, három szakaszban készülhet el.

A portál szerint az első szakaszban, az alföldi oldalon, Csátalja közelében az 51-es főúttól induló új, majdnem 20 km-es, 2x1 sávos utat építenek (amely a későbbiekben 2x2 sávos autóúttá fejleszthető) Újmohácsig. Ehhez az 51-es út kinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmat is építenek majd, míg Újmohácsnál négyágú szintbeni csomópont készülhet 2x2 sávos, osztottpályás kialakítással. A szakasz tartalmaz

három közúti hidat,

egy hatnyílású, két kéttámaszú műtárgyat,

valamint kerékpárút levezetést is az új Duna-hídról.

A második szakaszban nyílik lehetőség a híd építésére, a Duna-folyam keresztezése érdekében két ártéri híd és egy mederhíd készül, összesen 756 méter hosszúságban. A tervek szerint a hidak szerkezeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhid, amely zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartókkal és ívekkel, ortotróp acél pályalemezzel és kétoldali, hálós elrendezésű felfüggesztéssel készül el. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter, az ívek egymás felé döntött kialakításúak, amelyeket X-rácsozatú keresztkötés-rendszer kapcsol össze − közli a Magyar Építők.

A Duna-híd is 2x2 sávos, osztottpályás útként épül, kerékpárút átvezetéssel.

A harmadik szakaszban a hídhoz csatlakozó, egybefüggően 8,5 km hosszúságú 2x2 sávos, osztott pályás út épülhet az M6 autópályáig. Ennek első része az 56-os és 57-es utak meglévő körforgalmi csomópontjáig, 2,7 kilométer hosszan a meglevő önkormányzati út nyomvonalán, annak elbontása után készülhet majd el. E szakaszon egy közút és iparvágányok felett futó többnyílású műtárgy is épül, egy iparvágányok feletti háromnyílású műtárgyat is létesítenek, illetve egy iparterületi út feletti kéttámaszú műtárgy és egy kerékpáros aluljáró is a projekt része. Szintén a harmadik szakaszban a jelenlegi 2x1 sávos 57-es utat 2x2 sávos, osztott pályás főúttá építik át az említett körforgalomtól az M6 autópályáig, amelyet kétsávos turbó körforgalommá építenek át, de létesítenek még

három új turbó körforgalmat,

három kéttámaszú műtárgyat,

valamint egy kéttámaszú kerékpáros műtárgyat is.

A minisztérium a beruházásra beérkező ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja szerint értékeli majd.