A Revolut bejelentette, új biztonsági funkciót vezet be a telefonos csalások ellen, jön az úgynevezett alkalmazáson belüli hívásazonosítás. 

A megoldással a felhasználók egyértelműen megkülönböztethetik a valódi, Revoluttól érkező hívásokat azoktól, amelyeket a csalók indítanak, gyakran banki ügyintézőnek kiadva magukat – írja a Revinfo.hu

Ezáltal valós időben visszaigazolja az újítás azt, valóban a Revoluttal beszélünk-e.

Amennyiben a neobank munkatársa hív, akkor a telefonbeszélgetéssel egy időben az alkalmazásban egy jól látható banner vagy felugró értesítés jelenik meg.

Ha viszont nincs ilyen értesítés, nagy eséllyel csalási kísérletről van szó, és a hívást ajánlott azonnal megszakítani.

Ilyenkor a gyanús hívás bejelentésére is lehetőséget ad az alkalmazás. 

Így kapcsolható be a funkció:

  • iPhone-telefonokon nem kell semmit tenni az aktiválásához: ha hívás közben megnyitjuk a Revolut applikációt, a megerősítő értesítés automatikusan megjelenik a képernyő tetején. 
  • Android-készülékeken manuálisan kell bekapcsolni a telefonos csalás elleni biztonsági funkciót a beállításoknál: a Biztonság menüpontban a „Tartsd távol a csalókat” opcióra kell koppintani, majd óa szükséges engedélyeket kell megadni. 

