A Revolut bejelentette, új biztonsági funkciót vezet be a telefonos csalások ellen, jön az úgynevezett alkalmazáson belüli hívásazonosítás.
A megoldással a felhasználók egyértelműen megkülönböztethetik a valódi, Revoluttól érkező hívásokat azoktól, amelyeket a csalók indítanak, gyakran banki ügyintézőnek kiadva magukat – írja a Revinfo.hu.
Kapcsolódó
Ezáltal valós időben visszaigazolja az újítás azt, valóban a Revoluttal beszélünk-e.
Amennyiben a neobank munkatársa hív, akkor a telefonbeszélgetéssel egy időben az alkalmazásban egy jól látható banner vagy felugró értesítés jelenik meg.
Ha viszont nincs ilyen értesítés, nagy eséllyel csalási kísérletről van szó, és a hívást ajánlott azonnal megszakítani.
Ilyenkor a gyanús hívás bejelentésére is lehetőséget ad az alkalmazás.
Így kapcsolható be a funkció:
- iPhone-telefonokon nem kell semmit tenni az aktiválásához: ha hívás közben megnyitjuk a Revolut applikációt, a megerősítő értesítés automatikusan megjelenik a képernyő tetején.
- Android-készülékeken manuálisan kell bekapcsolni a telefonos csalás elleni biztonsági funkciót a beállításoknál: a Biztonság menüpontban a „Tartsd távol a csalókat” opcióra kell koppintani, majd óa szükséges engedélyeket kell megadni.
Phone scams are getting more convincing — so how do you know if we’re really calling you?— Revolut (@Revolut) January 13, 2026
Introducing our latest security feature: in-app call identification.
How does it work?
Revolut’s new live in-app call identification appears when you’re on a call, instantly showing… pic.twitter.com/THBXoHQAqX
Itt az újabb áldozat! A magyar kriptopiacot sokkolta a kormányzatTeljesen sokkolóan érkezett a hír arról, hogy a Revolut kivonul kriptoszolgáltatásaival Magyarországról. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!