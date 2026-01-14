A Revolut bejelentette, új biztonsági funkciót vezet be a telefonos csalások ellen, jön az úgynevezett alkalmazáson belüli hívásazonosítás.

A megoldással a felhasználók egyértelműen megkülönböztethetik a valódi, Revoluttól érkező hívásokat azoktól, amelyeket a csalók indítanak, gyakran banki ügyintézőnek kiadva magukat – írja a Revinfo.hu.

Ezáltal valós időben visszaigazolja az újítás azt, valóban a Revoluttal beszélünk-e.

Amennyiben a neobank munkatársa hív, akkor a telefonbeszélgetéssel egy időben az alkalmazásban egy jól látható banner vagy felugró értesítés jelenik meg.

Ha viszont nincs ilyen értesítés, nagy eséllyel csalási kísérletről van szó, és a hívást ajánlott azonnal megszakítani.

Ilyenkor a gyanús hívás bejelentésére is lehetőséget ad az alkalmazás.

Így kapcsolható be a funkció:

iPhone-telefonokon nem kell semmit tenni az aktiválásához: ha hívás közben megnyitjuk a Revolut applikációt, a megerősítő értesítés automatikusan megjelenik a képernyő tetején.

Android-készülékeken manuálisan kell bekapcsolni a telefonos csalás elleni biztonsági funkciót a beállításoknál: a Biztonság menüpontban a „Tartsd távol a csalókat” opcióra kell koppintani, majd óa szükséges engedélyeket kell megadni.

Phone scams are getting more convincing — so how do you know if we’re really calling you?



Introducing our latest security feature: in-app call identification.



How does it work?

Revolut’s new live in-app call identification appears when you’re on a call, instantly showing… pic.twitter.com/THBXoHQAqX — Revolut (@Revolut) January 13, 2026