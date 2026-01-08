A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában közölte: szerdán országosan 85,5 százalékban voltak foglaltak az éjjeli menedékhelyek férőhelyei, de a rendszerben még van szabad kapacitás.

Fülöp Attila vörös kód érvénybe lépéséről azt mondta, hogy alapműködés esetén minden szociális intézménynek megvan a saját feladata, van, amelyik a hajléktalanokkal, van, amelyik az idősekkel, és van, amelyik a fogyatékossággal élőkkel foglalkozik.

Kapcsolódó Hétfőig nem oldják fel a vörös kódot

Extrém hideg illetve meleg időjárás esetén azonban nem az alapfunkciót kell figyelembe venni, hanem a bajba jutottak ellátását. Ilyenkor a vörös kód aktiválásával szükség esetén, diszpécserszolgálati jelzésre megnyitják ezeket az intézményeket. A diszpécserszolgálatok 24 órában elérhetők, bárki jelezheti, ha bajba jutott embert lát az utcán.

Az utcai szociális munkások fokozottan vannak jelen a terepen krízisautókkal, és a lakossági bejelentésekre is kimennek a rászorulókhoz, akiket lehetőség szerint éjjeli menedékhelyre vagy a vörös kód miatt nyitva tartó szociális intézményekbe szállítanak.

Fülöp Attila beszélt arról is, hogy a tanya- és falugondoki szolgáltatások a kiszolgáltatottabb időseket vagy tanyán elszigetelten élőket segítik.

Az MTI tudósítása szerint az állantitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a hajléktalanság alapvetően nagyvárosi jelenség, a hajléktalanok mintegy fele Budapesten található, ahol van elég férőhely.