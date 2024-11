A Podmaniczky Mozgalom Budapest fejlődésért kíván munkálkodni, bárki csatlakozhat hozzá, aki tenni szeretne azért, hogy a fővárost „kirángassák abból a gödörből", ahova az elmúlt évek pártpolitikai csatái juttatták – mondta Vitézy Dávid, a mozgalom vezetője vasárnap a szervezet zászlóbontásán.

Budapest nem fog magától újra fejlődő pályára állni, nem fog magától megváltozni, ezért kell cselekedni – hangoztatta.

Vitézy Dávid azt is elmondta, egy olyan közösséget szeretnének felépíteni, amely tenni akar, és tenni is tud a városért.

Olyan mozgalmat hozunk létre, ami nem azt keresi, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, hanem cselekszik”

– fogalmazott, hozzátéve: ezt mutatja az is, hogy a Fővárosi Közgyűlés első üléseire már eddig is számos érdemi javaslatot nyújtottak be.

A Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának elnöke kiemelte:

a Podmaniczky Mozgalom nem párt, nem fog miniszterelnök-jelöltet állítani a következő országgyűlési választásra és nem az országos politikába szeretne becsatlakozni.

A mozgalom egy kifejezetten lokálpatrióta tömörülés, amely a főváros ügyeivel szeretne foglalkozni – jelentette ki Vitézy Dávid. Hozzátéve: olyan közösségről van szó, amelynek egy célja van: Budapestet a világ legjobb városává tenni.

Vitézy Dávid egyúttal azt is közölte: a mozgalomhoz csatlakozást nem zárja ki, ha valaki országos politikai pártban tevékenykedik, a mozgalomnak most is tagjai LMP-s képviselők.