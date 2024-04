Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Nagyszabású nemzetközi hadgyakorlat kezdődött hétfőn a román haditengerészet szervezésében a Fekete-tengeren és a Duna torkolatvidékén 13 NATO-tagállam, illetve partnerország részvételével. A Sea Shield 24 (Tengeri pajzs 24) fedőnevű, április 21-ig tartó közös műveletben Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Törökország és az Amerikai Egyesült Államok, illetve Grúzia és Moldova több mint 2200 katonája gyakorlatozik együtt, 27 folyami és tengeri hadihajóval, 17 repülőgéppel, valamint 91 szárazföldi katonai járművel.

Ennek apropóján Tálas Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézetének egyetemi docense az InforRádióban úgy vélekedett:

a hadgyakorlatot Oroszország provokációnak vagy akár csak barátságtalan lépésnek nem, de figyelmeztetésnek tekintheti, amely azt mutatja meg, hogy milyen erős a NATO.

Arról is beszélt, hogy 2014, a Krím törvénytelen orosz elcsatolása után a NATO úgy közelít Oroszországhoz, mint amelyik agresszív politikát folytat közvetlenül a NATO-tagállamok környezetében, és erre való felkészülésként 2015-től erősíti a NATO keleti szárnyát.

A harmadik világháborút vizionáló sajtóorgánumok viszont nemcsak badarságokat írnak, hanem bizonyos értelemben rémhíreket terjesztenk, nincs szó harmadik világháborúról

- tette hozzá az egyetemi docens.

Senki sem akarja a harmadik világháborút, és az összes jelentős politikus még a háború kellős közepén is nagyon határozottan tagadta azt, hogy valamifajta veszélye lenne a harmadik világháborúnak

- mondta.

Tálas Péter kifejtette: ez egy regionális háború Oroszország és Ukrajna között folyik, amelybe úgy kapcsolódnak be NATO-tagállamok is, hogy támogatják Ukrajnát fegyverrel, szakértelemmel.

Még az sem lenne ok a világháborúra, ha NATO-katonák jelennének meg Ukrajnában, ráadásul ez most is előfordul

- húzta alá a szakértő.

Ukrajna egy szuverén ország, amely szuverén módon dönthet, miként egyébként a NATO-tagállamok is, arról, hogy kivel akar szövetséget kötni, kitől kér támogatást, és ez a támogatás egész addig, amíg nincs közvetlen harcérintkezés orosz és NATO-katonák között, nem tekinthető semmifajta fegyveres konfliktusnak a NATO és Oroszország között

- magyarázta az egyetemi docens.