Miközben Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics bejelentette, hogy az idén a szomszédos országba látogat Kína elnöke, nálunk február közepén jelentette be Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Vang Hsziahongot, a Kínai Népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét – írta meg az Index.

Az idén őszre esik a 75. évfordulója annak, hogy Kína és Magyarország diplomáciai kapcsolatokat létesített. Az évforduló pedig lehetőséget adhat rá, hogy Kína államfője Budapestre látogasson.

Hszi Csin-ping 2009-ben még alelnökként járt Magyarországon, 2016-ban elnökként azonban már volt Lengyelországban, Csehországban és Szerbiában is, de nálunk még nem.

Azt már a Reuters írta meg a kínai Hszinhua hírügynökség tudósítása alapján, hogy Kína a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokon túlmenően közbiztonsági kérdésekben is támogatná Magyarországot. Mint kiderült: Vang Hsziahong tárgyalt Pintér Sándor belügyminiszterrel is, majd aláírtak egy bűnüldözési és biztonsági együttműködésről szóló dokumentumot.

A magyar beszámolók azonban nem tértek ki arra, amire a közbiztonsági miniszter budapesti tárgyalása utalhat, hogy a kínai elnök magyarországi látogatását készíthette elő.

A február 16-i Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index ezzel kapcsolatos kérdésére annyit válaszolt: „örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt."