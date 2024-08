A közlemény szerint az ellenőrzéskor kiderült, hogy a tachográf pihenőidőt rögzített, miközben a jármű épp közlekedett. A pénzügyőrök néhány perc alatt megtalálták a mágnest, amelyet a sebességváltón lévő leplombázott jeladóra helyeztek, így blokkolta az eszköz a menetíró-készülék működését.

A sofőr elmondta, a mágnest ő maga tette oda, azért, hogy több vezetési ideje maradjon.

A pénzügyőrök közigazgatási hatósági eljárást indítottak, amelynek keretében a sofőrnek egymillió-negyvenezer forint bírságot kellett fizetnie – áll a közleményben.

Azt nem tudni, hogy az estere mikor került sor, de az biztos, hogy egy felforrósodott vezetőfülkében történő várakozás , például kamionstop esetében, nemcsak egészségtelen, de a továbbindulás után jelentősen leronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is.

