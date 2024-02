Február első hetében az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) meghaladta az ezret a robot-asszisztált műtétek száma – közölte az intézet.

Ez a mérföldkő az egész magyar onkológia számára jelentős előrelépést jelent, kiemelten a daganatsebészeti szakmák területén. Az Országos Onkológiai Intézet és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház együttes tapasztalatával elsőként biztosítja Magyarországon a robotsebészeti képzés minden feltételét.

A robot-asszisztált beavatkozások az urológiai, nőgyógyászati, hasi sebészeti és mellkassebészeti területeken történtek. A robotsebészet számos előnnyel jár a hagyományos, nyílt és laparoszkópos sebészeti technikákhoz képest.

Az OOI főigazgatója, Polgár Csaba korábban azt mondta: 2022-ben 70 ezer magyar betegnél diagnosztizáltak daganatos betegséget, 2021-ben 30 593-an haltak meg rákban.

Élete során minden harmadik magyar embernél rosszindulatú daganat alakul ki. Ez a második leggyakoribb halálok a szív-és érrendszeri betegségek után, mondta az OOI főigazgatója. Az összes halálozás 25 százalékának oka rák, minden negyedik embert rosszindulatú daganat miatt veszítünk el.

Kevesebb a rákhalál

A szakember szerint jó hír, hogy a férfiaknál 11 százalékkal, a nőknél 6 százalékkal csökkent az elmúlt tíz évben a daganatos halálozás. Ugyanakkor kitért arra is, hogy évről évre emelkedik a nők körében az új tüdőrákos betegek száma és halálozási rátája is. Példaként említette: 2014 óta a férfiaknál 10 százalékkal csökkent a dohányosok száma, és az utóbbi tíz évben stagnál a férfi tüdőrákos betegek száma is, ami 6500 körül alakul évente.

A nőknél viszont tíz év alatt ezerrel több tüdőrákos esetet diagnosztizáltak. Ha nem vigyáznak a hölgyek, akkor be fogják érni a férfiakat a tüdőrákos halálozásban is. Magyarországon évente 33 ezren halnak meg rákban, közülük 9 ezren tüdőrákban, sorolta a OOI főigazgatója.

Gyorsabb gyógyulás

A robotkarok precízebb mozgást tesznek lehetővé, ami minimalizálja a műtéti hibák esélyét. A robotsebészeti beavatkozások kisebb bemetszéseket igényelnek, ami kevesebb traumával jár a betegek számára. Arról nem is beszélve, hogy a kisebb bemetszések és a precízebb beavatkozások miatt a betegek gyorsabban is gyógyulnak, valamint a robotsebészeti beavatkozások kevesebb fájdalommal és szövődménnyel járnak. A gyorsabb gyógyulásnak köszönhetően a betegek pedig rövidebb időt töltenek a kórházban.

Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) célja, hogy a daganatok elleni küzdelemben a legmodernebb technológiákat és tudományos eredményeket alkalmazva a lehető legmagasabb ellátást nyújtsák a betegeknek. Ezért az intézet folyamatosan fejleszti infrastruktúráját, eszközparkját és szakmai tudását.

Európai uniós támogatásnak köszönhetően 2021-ben hazánkban először két daVinci X sebészeti robotot állítottak üzembe az Országos Onkológiai Intézetben és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

2023. szeptemberében az Országos Onkológiai Intézet újabb daVinci Xi robottal bővítette eszközparkját. Az eszközfejlesztés eredményeként 2024 februárjában az intézetben már ezernél több robot-asszisztált műtétet végeztek.

A robot-asszisztált sebészet előnyei:

pontosabb és kevésbé invazív beavatkozások;

gyorsabb gyógyulási idő;

jobb funkcionális eredmény;

kevesebb fájdalom és szövődmény;

rövidebb kórházi tartózkodás.

Összességében elmondható, hogy a robot-asszisztált sebészet alkalmazása jelentősen javítja a daganatos betegek gyógyulási esélyeit és életminőségét a személyre szabott terápiák mellett.

A robot-asszisztált konzolsebészek közül az urológia szakterületén Tenke Péter központvezető főorvos elsőként, majd a nőgyógyászat területén Novák Zoltán főorvos már proktori (oktatói) képesítést szereztek, amelynek köszönhetően a további magyar robotsebészek képzése is biztosított az intézetben.

Az OOI robotsebészetre vonatkozó stratégiai tervei között szerepel többek között a fej-nyaki daganatsebészet fejlesztése és valamennyi sebészeti szakma esetében a robotsebészeti képzés biztosítása Magyarországon.

Az Országos Onkológiai Intézet és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház együttműködésével az országos és a regionális robotsebészeti képzési központ kialakításának mind a személyi, mind az infratstrukturális feltételei adottak.