"Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza Párttól"
– fogalmazott Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy nem is csoda, mert napról napra szorulnak.
Úgy folytatott, hogy Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától.
"Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani. Marad a politikai bűvészkedés" – írta a miniszterelnök.
"Sebaj. Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás" – zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
Sorra üzentek Orbán Viktornak a külföldi kormányfőkVilágpolitikai üzenetekké váltak a Fidesz kongresszusára érkezett videók: kormány- és államfők sora méltatta Orbán Viktor vezetői szerepét, Magyarország nemzetközi súlyát és a kormánypárt politikáját a szombati budapesti rendezvényen.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
