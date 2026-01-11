Mintegy tucatnyi külföldi politikus – köztük több kormány- és államfő – köszöntötte videóüzenetben a Fidesz 31. kongresszusát. A megszólalók Orbán Viktor miniszterelnök és pártelnök hazai és nemzetközi politikai tevékenységét, valamint a kormánypárt szerepét méltatták – írja az ATV.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Orbán Viktort „kiemelkedő államférfinak” nevezte, hangsúlyozva: veszélyes és bizonytalan időket élünk, amikor a biztonságért folyamatosan küzdeni kell. Mint mondta, ehhez józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, hazájuk iránt feltétlenül elkötelezett vezetők szükségesek. Netanjahu szerint Orbán Viktor rendelkezik a kitartással, a bátorsággal és a bölcsességgel, amely a nemzet védelméhez kell.

Aleksandar Vucic szerb elnök kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország sikeresen megújította és megerősítette kapcsolatait. Hozzátette: a magyar miniszterelnök nemzetközi politikai szerepvállalása is kiemelkedő, és mindig következetesen a magyar nemzeti érdekeket képviselte.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint Magyarország és Olaszország mindig tudják, hogyan értsék meg egymást. Olyan közös értékek mentén működnek együtt, mint a nemzeti szuverenitás tisztelete, a kulturális és vallási gyökerek megőrzése, a határok védelme és a család központi szerepe. Reményét fejezte ki, hogy ezek az értékek Magyarországon továbbra is meghatározóak maradnak.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a Fideszt „igazán nagyszerű csapatnak” nevezte, Orbán Viktort pedig Európa egyik legjelentősebb politikusaként méltatta, aki minden körülmények között a magyar nemzet érdekeiért áll ki.

Javier Milei, Argentina elnöke azt hangsúlyozta: Orbán Viktor „Magyarországból megalkotta a nyugati világ bástyáját, abban az Európában, amit egyre inkább elnyel a sötétség”. A két országot lelki értelemben testvérnemzetnek nevezte, mivel mindkettő megtapasztalta a szocializmus szabadságellenes következményeit.