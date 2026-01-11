„65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot” – idézi az Index Orbán Viktort, aki a kormánypárt kongresszusán azt is elmondta, hogy szerinte „a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.

Arról, hogy mit mondott még Orbán Viktor pártja kongresszusán, itt olvashat, illetve arról, hogy hogyan reagált erre a kihívó, Magyar Péter, arról pedig itt.

Az Index összeszedte, hogy melyik választókerületben kit indítanak a kormánypártok az április választáson:

Budapest:

1. választókerület: Fazekas Csilla, I. kerületi alpolgármester,

2. választókerület: Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos,

3. választókerület: Steiner Attila, energetikáért felelős államtitkár,

4. választókerület: Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,

5. választókerület: Kovács Balázs Norbert, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos,

6. választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője,

7. választókerület: D. Kovács Antal Róbert, kőbányai polgármester,

8. választókerület: Tarnai Richárd, főispán,

9. választókerület: Király Nóra, országgyűlési képviselő,

10. választókerület: Kocsondi Márk, önkormányzati képviselő,

11. választókerület: Gyepes Ádám, önkormányzati képviselő,

12. választókerület: Zsigmond Barna Pál, parlamenti államtitkár,

13. választókerület: Németh Balázs, a közmédia volt híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője,

14. választókerület: Szatmáry Kristóf, országgyűlési képviselő,

15. választókerület: Dunai Mónika, országgyűlési képviselő,

16. választókerület: Földesi Gyula, országgyűlési képviselő.

Bács-Kiskun vármegye:

Bács-Kiskun 1. (Kecskemét): Salacz László, országgyűlési képviselő,

Bács-Kiskun 2. (Kecskemét): Cseh Tamás, a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője,

Bács-Kiskun 3. (Kalocsa): Font Sándor, országgyűlési képviselő,

Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza): Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő,

Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas): Bányai Gábor, országgyűlési képviselő,

Bács-Kiskun 6. (Baja): Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő, államtitkár.

Baranya vármegye:

Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzora,

Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter, országgyűlési képviselő,

Baranya 3. (Mohács): Hargitai János, országgyűlési képviselő,

Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba, országgyűlési képviselő.

Békés vármegye:

Békés 1. (Békéscsaba): Takács Árpád, főispán,

Békés 2. (Békés): Dankó Béla, országgyűlési képviselő,

Békés 3. (Gyula): Kónya István, vármegyei képviselő,

Békés 4. (Orosháza): Erdős Norbert, országgyűlési képviselő.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Borsod-Abaúj Zemplén 1. (Miskolc): Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő,

Borsod-Abaúj Zemplén 2. (Miskolc): Hollósy András, miskolci alpolgármester,

Borsod-Abaúj Zemplén 3. (Ózd): Csuzda Gábor, önkormányzati képviselő,

Borsod-Abaúj Zemplén 4. (Kazincbarcika): Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő,

Borsod-Abaúj Zemplén 5. (Sátoraljaújhely): Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke,

Borsod-Abaúj Zemplén 6. (Tiszaújváros): Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, államtitkár,

Borsod-Abaúj Zemplén 7. (Mezőkövesd): Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár.

Csongrád-Csanád vármegye:

Csongrád-Csanád 1. (Szeged): Farkas Levente, önkormányzati képviselő

Csongrád-Csanád 2. (Szeged): Mihálffy Béla, országgyűlési képviselő,

Csongrád-Csanád 3. (Szentes): Szabó István, Derekegyház polgármestere,

Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely): Czibrus Gábor, makói alpolgármester.

Fejér vármegye:

Fejér 1. (Székesfehérvár): Vargha Tamás, országgyűlési képviselő,

Fejér 2. (Székesfehérvár): Törő Gábor, országgyűlési képviselő,

Fejér 3. (Bicske): Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő,

Fejér 4. (Dunaújváros): Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő,

Fejér 5. (Sárbogárd): Varga Gábor, országgyűlési képviselő.

Győr-Moson-Sopron vármegye:

Győr-Moson-Sopron 1. (Győr): Szeles Szabolcs, volt győri alpolgármester,

Győr-Moson-Sopron 2. (Győr): Fekete Dávid, önkormányzati képviselő,

Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna): Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselő,

Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron): Barcza Attila, országgyűlési képviselő,

Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár): Nagy István, agrárminiszter.

Hajdú-Bihar vármegye:

Hajdú-Bihar 1. (Debrecen): Barcsa Lajos, debreceni alpolgármester,

Hajdú-Bihar 2. (Debrecen): Széles Diána, debreceni alpolgármester,

Hajdú-Bihar 3. (Debrecen): Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere,

Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu): Vitányi István József, országgyűlési képviselő,

Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló): Bodó Sándor, országgyűlési képviselő,

Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény): Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Heves vármegye:

Heves 1. (Eger): Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő,

Heves 2. (Gyöngyös): Horváth László, országgyűlési képviselő,

Heves 3. (Hatvan): Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:

Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok): Berkó Attila főispán,

Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény): Pócs János, országgyűlési képviselő,

Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag): F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő,

Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós): Herczeg Zsolt, országgyűlési képviselő.

Komárom-Esztergom vármegye:

Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya): Bencsik János, országgyűlési képviselő,

Komárom-Esztergom 2. (Esztergom): Erős Gábor, országgyűlési képviselő,

Komárom-Esztergom 3. (Komárom): Czunyiné Bertalan Judit, országgyűlési képviselő.

Nógrád vármegye:

Nógrád 1. (Salgótarján): Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő,

Nógrád 2. (Balassagyarmat): Balla Mihály, országgyűlési képviselő.

Pest vármegye:

Pest 1. (Érd): Kardosné Gyurkó Katalin, miniszterelnöki biztos,

Pest 2. (Budaörs): Czuczor Gergely, önkormányzati képviselő,

Pest 3. (Pilisvörösvár): Menczer Tamás, országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója,

Pest 4. (Szentendre): Vitályos Eszter, országgyűlési képviselő, kormányszóvivő,

Pest 5. (Dunakeszi): Tuzson Bence, országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter,

Pest 6. (Gödöllő): Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,

Pest 7. (Pécel): Katus Norbert, Sülysáp alpolgármestere,

Pest 8. (Vecsés) Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő,

Pest 9. (Ráckeve): Bóna Zoltán, országgyűlési képviselő,

Pest 10. (Szigetszentmiklós): Vántsa Botond, önkormányzati képviselő,

Pest 11. (Vác): Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár,

Pest 12. (Monor): Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő,

Pest 13. (Dabas): Feldman László, Dabas alpolgármestere,

Pest 14. (Cegléd): Földi László, országgyűlési képviselő.

Somogy vármegye:

Somogy 1. (Kaposvár): Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő,

Somogy 2. (Barcs): Kelei Zita, őrtilosi polgármester,

Somogy 3. (Marcali): Móring József Attila, országgyűlési képviselő,

Somogy 4. (Siófok): Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza): Polgári András, kormányhivatali főigazgató,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza): Vinnai Győző, országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda): Seszták Miklós, országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény): Tilki Attila, országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka): Kovács Sándor, országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor): Simon Miklós, országgyűlési képviselő.

Tolna vármegye:

Tolna 1. (Szekszárd): Horváth István, országgyűlési képviselő,

Tolna 2. (Dombóvár): Csibi Krisztina, országgyűlési képviselő,

Tolna 3. (Paks): Süli János, országgyűlési képviselő.

Vas vármegye:

Vas 1. (Szombathely): Vámos Zoltán főispán,

Vas 2. (Sárvár): Ágh Péter, országgyűlési képviselő,

Vas 3. (Körmend): V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő.

Veszprém vármegye:

Veszprém 1. (Veszprém): Ovádi Péter, országgyűlési képviselő, állatvédelemért felelős miniszteri biztos,

Veszprém 2. (Balatonfüred): Hegedűs Barbara, országgyűlési képviselő,

Veszprém 3. (Tapolca): Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter,

Veszprém 4. (Pápa): Takács Péter, egészségügyi államtitkár.

Zala vármegye: