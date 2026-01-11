„65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot” – idézi az Index Orbán Viktort, aki a kormánypárt kongresszusán azt is elmondta, hogy szerinte „a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.
Az Index összeszedte, hogy melyik választókerületben kit indítanak a kormánypártok az április választáson:
Budapest:
- 1. választókerület: Fazekas Csilla, I. kerületi alpolgármester,
- 2. választókerület: Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos,
- 3. választókerület: Steiner Attila, energetikáért felelős államtitkár,
- 4. választókerület: Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,
- 5. választókerület: Kovács Balázs Norbert, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos,
- 6. választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője,
- 7. választókerület: D. Kovács Antal Róbert, kőbányai polgármester,
- 8. választókerület: Tarnai Richárd, főispán,
- 9. választókerület: Király Nóra, országgyűlési képviselő,
- 10. választókerület: Kocsondi Márk, önkormányzati képviselő,
- 11. választókerület: Gyepes Ádám, önkormányzati képviselő,
- 12. választókerület: Zsigmond Barna Pál, parlamenti államtitkár,
- 13. választókerület: Németh Balázs, a közmédia volt híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője,
- 14. választókerület: Szatmáry Kristóf, országgyűlési képviselő,
- 15. választókerület: Dunai Mónika, országgyűlési képviselő,
- 16. választókerület: Földesi Gyula, országgyűlési képviselő.
Bács-Kiskun vármegye:
- Bács-Kiskun 1. (Kecskemét): Salacz László, országgyűlési képviselő,
- Bács-Kiskun 2. (Kecskemét): Cseh Tamás, a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője,
- Bács-Kiskun 3. (Kalocsa): Font Sándor, országgyűlési képviselő,
- Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza): Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő,
- Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas): Bányai Gábor, országgyűlési képviselő,
- Bács-Kiskun 6. (Baja): Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő, államtitkár.
Baranya vármegye:
- Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzora,
- Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter, országgyűlési képviselő,
- Baranya 3. (Mohács): Hargitai János, országgyűlési képviselő,
- Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba, országgyűlési képviselő.
Békés vármegye:
- Békés 1. (Békéscsaba): Takács Árpád, főispán,
- Békés 2. (Békés): Dankó Béla, országgyűlési képviselő,
- Békés 3. (Gyula): Kónya István, vármegyei képviselő,
- Békés 4. (Orosháza): Erdős Norbert, országgyűlési képviselő.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:
- Borsod-Abaúj Zemplén 1. (Miskolc): Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő,
- Borsod-Abaúj Zemplén 2. (Miskolc): Hollósy András, miskolci alpolgármester,
- Borsod-Abaúj Zemplén 3. (Ózd): Csuzda Gábor, önkormányzati képviselő,
- Borsod-Abaúj Zemplén 4. (Kazincbarcika): Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő,
- Borsod-Abaúj Zemplén 5. (Sátoraljaújhely): Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke,
- Borsod-Abaúj Zemplén 6. (Tiszaújváros): Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, államtitkár,
- Borsod-Abaúj Zemplén 7. (Mezőkövesd): Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár.
Csongrád-Csanád vármegye:
- Csongrád-Csanád 1. (Szeged): Farkas Levente, önkormányzati képviselő
- Csongrád-Csanád 2. (Szeged): Mihálffy Béla, országgyűlési képviselő,
- Csongrád-Csanád 3. (Szentes): Szabó István, Derekegyház polgármestere,
- Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely): Czibrus Gábor, makói alpolgármester.
Fejér vármegye:
- Fejér 1. (Székesfehérvár): Vargha Tamás, országgyűlési képviselő,
- Fejér 2. (Székesfehérvár): Törő Gábor, országgyűlési képviselő,
- Fejér 3. (Bicske): Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő,
- Fejér 4. (Dunaújváros): Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő,
- Fejér 5. (Sárbogárd): Varga Gábor, országgyűlési képviselő.
Győr-Moson-Sopron vármegye:
- Győr-Moson-Sopron 1. (Győr): Szeles Szabolcs, volt győri alpolgármester,
- Győr-Moson-Sopron 2. (Győr): Fekete Dávid, önkormányzati képviselő,
- Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna): Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselő,
- Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron): Barcza Attila, országgyűlési képviselő,
- Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár): Nagy István, agrárminiszter.
Hajdú-Bihar vármegye:
- Hajdú-Bihar 1. (Debrecen): Barcsa Lajos, debreceni alpolgármester,
- Hajdú-Bihar 2. (Debrecen): Széles Diána, debreceni alpolgármester,
- Hajdú-Bihar 3. (Debrecen): Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere,
- Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu): Vitányi István József, országgyűlési képviselő,
- Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló): Bodó Sándor, országgyűlési képviselő,
- Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény): Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
Heves vármegye:
- Heves 1. (Eger): Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő,
- Heves 2. (Gyöngyös): Horváth László, országgyűlési képviselő,
- Heves 3. (Hatvan): Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:
- Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok): Berkó Attila főispán,
- Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény): Pócs János, országgyűlési képviselő,
- Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag): F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő,
- Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós): Herczeg Zsolt, országgyűlési képviselő.
Komárom-Esztergom vármegye:
- Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya): Bencsik János, országgyűlési képviselő,
- Komárom-Esztergom 2. (Esztergom): Erős Gábor, országgyűlési képviselő,
- Komárom-Esztergom 3. (Komárom): Czunyiné Bertalan Judit, országgyűlési képviselő.
Nógrád vármegye:
- Nógrád 1. (Salgótarján): Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő,
- Nógrád 2. (Balassagyarmat): Balla Mihály, országgyűlési képviselő.
Pest vármegye:
- Pest 1. (Érd): Kardosné Gyurkó Katalin, miniszterelnöki biztos,
- Pest 2. (Budaörs): Czuczor Gergely, önkormányzati képviselő,
- Pest 3. (Pilisvörösvár): Menczer Tamás, országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója,
- Pest 4. (Szentendre): Vitályos Eszter, országgyűlési képviselő, kormányszóvivő,
- Pest 5. (Dunakeszi): Tuzson Bence, országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter,
- Pest 6. (Gödöllő): Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,
- Pest 7. (Pécel): Katus Norbert, Sülysáp alpolgármestere,
- Pest 8. (Vecsés) Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő,
- Pest 9. (Ráckeve): Bóna Zoltán, országgyűlési képviselő,
- Pest 10. (Szigetszentmiklós): Vántsa Botond, önkormányzati képviselő,
- Pest 11. (Vác): Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár,
- Pest 12. (Monor): Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő,
- Pest 13. (Dabas): Feldman László, Dabas alpolgármestere,
- Pest 14. (Cegléd): Földi László, országgyűlési képviselő.
Somogy vármegye:
- Somogy 1. (Kaposvár): Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő,
- Somogy 2. (Barcs): Kelei Zita, őrtilosi polgármester,
- Somogy 3. (Marcali): Móring József Attila, országgyűlési képviselő,
- Somogy 4. (Siófok): Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza): Polgári András, kormányhivatali főigazgató,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza): Vinnai Győző, országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda): Seszták Miklós, országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény): Tilki Attila, országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka): Kovács Sándor, országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor): Simon Miklós, országgyűlési képviselő.
Tolna vármegye:
- Tolna 1. (Szekszárd): Horváth István, országgyűlési képviselő,
- Tolna 2. (Dombóvár): Csibi Krisztina, országgyűlési képviselő,
- Tolna 3. (Paks): Süli János, országgyűlési képviselő.
Vas vármegye:
- Vas 1. (Szombathely): Vámos Zoltán főispán,
- Vas 2. (Sárvár): Ágh Péter, országgyűlési képviselő,
- Vas 3. (Körmend): V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő.
Veszprém vármegye:
- Veszprém 1. (Veszprém): Ovádi Péter, országgyűlési képviselő, állatvédelemért felelős miniszteri biztos,
- Veszprém 2. (Balatonfüred): Hegedűs Barbara, országgyűlési képviselő,
- Veszprém 3. (Tapolca): Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter,
- Veszprém 4. (Pápa): Takács Péter, egészségügyi államtitkár.
Zala vármegye:
- Zala 1. (Zalaegerszeg): Szilasi Gábor, önkormányzati képviselő,
- Zala 2. (Keszthely): Nagy Bálint, országgyűlési képviselő,
- Zala 3. (Nagykanizsa): Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő.