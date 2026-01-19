A 2025-re vonatkozó szja-bevallás tervezetét idén is elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) de akik maguk szeretnék kitölteni a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltő programjához az eSZJA felületen. Itt ellenőrizhetik, kiegészíthetik és véglegesíthetik a bevallásukat.

Az szja-bevallás és befizetés határideje változatlanul május 20 - írta az MTI.

A NAV honlapján részletes útmutatót találhatnak az ügyfelek, amely tartalmazza a bevallási időszak legfontosabb határidejeit és tudnivalóit, valamint lépésről lépésre követhető útmutatót a kitöltéshez.

Az szja-bevallás leggyorsabban az eSZJA felületén adható be, de elérhető az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is, a 25SZJA jelű űrlap használatával.

A papíralapú nyomtatványok postázása is megkezdődött, bár egyre kevesebbeket érint. Ezek igénylését március 16-ig lehet jelezni a NAV felé sms-ben, űrlapon, levélben, személyesen vagy telefonon; április 30-ig postázzák a kért nyomtatványokat. A kitöltéshez szükséges üres nyomtatvány és útmutató a NAV honlapján és ügyfélszolgálatain is elérhető.