Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint míg 2008–2012 között „csak” egy gazdasági eredetű válságot kellett a gazdaságpolitikusoknak kezelniük, az elmúlt években azonban száz éve nem látott külső sokkok gazdaságromboló hatá­sait kellett megoldaniuk, megvédve a magyar családokat és a magyar gazdaságot. A miniszter elmondása szerint érezni lehet, hogy milyen komoly gazdaságtörténeti teljesítmény, hogy 2024-ben a magyar gazdaság épp ugrani készül.

2024-re talpraállást ígértünk, és óriási teljesítmény, hogy a meccs első negyedében nyerésre állunk. Idén ismét az EU-átlagát 1,5-2 százalékponttal meghaladó ütemben nőhet a magyar gazdaság, és ahogyan 2010 óta szinte minden évben, a következő években is növekedési többletünk lesz az unióval szemben.

– írja a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkben. Ezt megerősíteni látszik, hogy 2024 első negyedévében Magyarországon nőtt az egyik leggyorsabb ütemben a gazdaság az unióban: éves alapon az első harmadba, negyedéves alapon akár a dobogóra is felférhetünk.

„A növekedés helyreállásához először az inflációt kellett leküzdenünk. Egy ilyen jelentős mértékű árrobbanás ilyen gyorsaságú leszorítására kevés példát találni, ráadásul úgy, hogy amögött elsősorban külső, kezelhetetlen tényezők álltak. Az infláció összerogyását jól mutatja, hogy a HICP-módszertan alapján az élelmiszer-infláció március­ban már ötödik hónapja a második legalacsonyabb az unióban” – mondta Nagy Márton.

A magyar családok óvatossága oldódik

„A legfontosabb mutatószámok is átfordultak 2024 márciusára pozitívba. A kiskereskedelmi forgalom a 7,9 százalékos tavalyi csökkenés után márciusban már 4,2 százalékkal nőtt, a reálbérek a tavalyi éves 2,9 százalékos csökkenés után mintegy tíz százalékkal emelkedtek. Megindult a belföldi vendégéjszakák számának emelkedése is, ahol a 2023-as 4,3 százalékos esés után márciusban 19,4 százalékos ugrást tapasztaltunk, az új lakossági hitelszerződések értéke pedig 31,5 százalékos zuhanás után idén 57,1 százalékkal lőtt ki” – áll a véleménycikkben. A miniszter szerint a kedvező várakozások alapja, hogy lesz miből költeni: a reálbér, azaz a vásárlóerő 2024-ben öt százalékot is meghaladó mértékben nőhet.

Közben például a Szép-kártya-rendszer bővülése is segíti a helyreállást: márciusban nemcsak 12 ezerrel több helyen fogadták el, nemcsak kétszázezerrel többen használták, de a kártyákon lévő pénzösszeg is ötödével nagyobb volt a tavalyinál. Ezek a tényezők együttesen vezettek oda, hogy

a kiskereskedelem és a turizmus is látványosan beindult idén tavaszra. A belső fogyasztásnak ez a lendülete lesz az, ami idén a növekedés elsődleges hajtóerejét képezheti. A csok plusz és az új otthonfelújítási program pedig azt segíti majd, hogy az életkörülmények is javulhassanak ott, ahol erre nagy szükség van.

Bátrabbak a vállalatok

A 2023-as egész évi ötszázalékos esés után az idei első negyedévben 2,3 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene, az új vállalati hitelszerződések pedig 10,1 százalékos zuhanás után 14,2 százalékkal ugrottak meg. Ezeket a jeleket követni fogja a beruházási aktivitás felfutása is. A beruházásokat támogatja, hogy a külföldi működőtőke-beáramlás nálunk töretlenül zajlik: régiónkban nincs még egy ország, ahol egyszerre folyamatos a nyugati és a keleti tőke dinamikus beáramlása.

Vállalataink talpraállásának egyik jele, hogy külkereskedelmi egyenlegünk rekordmagasra nőtt az első negyedévben. Azonban hiába tesznek meg mindent cégeink, ha a nemzetközi piacokon gyengélkedő kereslettel találkoznak. Ma ugyanis a magyar gazdaság belső dinamikája erősebbnek tűnik, mint a minket körülvevő környezet lendülete – mondta Nagy Márton.

2024-ben újraindítjuk a gazdaságot, 2025-ben pedig gyorsítás következik, de a háború befejezésén is múlik, hogy a hármasból mikor tudunk majd feljebb kapcsolni magasabb fokozatba

– ígérte a nemzetgazdasági miniszter.