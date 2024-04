Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az emberek 20-40 százaléka kimondottan nem szereti az aktuális munkáját – mutatták ki kutatások.

Ennek ellenére legtöbben nem adják be a felmondásukat, hiszen váltani sem egyszerű. A döntést nehezíti

a munkanélküliség veszélye,

még rosszabb állás - cseberből vederbe - kockázata,

a munkaerőpiac telítettsége miatt hosszadalmas álláskeresés,

képzettség hiánya.

Így marad az undor és a szenvedés, ami a mentális és fizikai egészséget is károsítja.

Hosszabb távon komoly veszély

a testsúly szélsőséges változása (elhízás, kóros fogyás),

alvászavar,

állandó kimerültség,

az immunrendszer gyengülése,

a szív- és érrendszeri betegségek,

depresszió, szorongás kialakulása.

Az egészségünk mellett a személyiségünkre és annak fejlődésére is rossz hatással lehet az, ha olyan helyen dolgozunk, ahol valójában nem szeretnénk. Ráadásul a magánéletünk is rámehet, számos tanulmány szerint ugyanis, aki a munkahelyén boldogtalan, idővel otthon, a magánéletében is az lesz.

Több tanulmány szerint még a munkanélküliség is jobb, mint a rossz munkahely.

Főleg az idősebb korosztály tagjaira jellemző, hogy inkább maradnak azokon a munkahelyeken, ahol boldogtalanok.

Ez komoly önbizalomvesztéshez vezethet, és a munkáltatóknak sem jó, hiszen ha valaki megkeseredett a munkahelyén, akkor csak arra törekszik, hogy a kötelező minimumot teljesítse.

Ha azonban valaki olyan munkát végez, amely kielégítő számára, akkor az elvártnál keményebben dolgozik, még akkor is, ha abból semmilyen előnye nem származik - írja az index.hu.