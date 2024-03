Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A napokban számoltunk be arról, hogy az MBH Csoport tájékoztatása szerint a vállalati hitelek már tavaly nőttek, az állományuk 5,6 százalékos éves növekedést mutatott, így 2023 végén 2840,5 milliárd forint volt az értékük, és szintén optimizmusra adhat okot, hogy a vállalati betétállomány éves összehasonlításban 14,2 százalékkal bővült. Ezt a növekedést támogatták a kormányzati programok, és részben a moratórium is. Az MBH előrejelzése szerint már 2024 második felében, de legkésőbb a negyedik negyedévben bővülni fog a vállalati szektor, és a korábbi években elmaradt fejlesztéseket is finanszírozni tudják, akár már piaci alapú banki hitelekkel is.

Ugyanakkor a vállalati szektor homogén, és nyilvánvalóan a különböző ágazatok válságból történő kilábalása sem zajlik egyenletesen, a lehetőségeik sem egyformák.

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese az Economx érdeklődésére elsőként az építőipar helyzetét emelte ki. Szerinte az építőipari partnereik, ügyfeleik 2024 első felére látják a megrendelés-állományukat, és ebből fakadóan az első féléves működésük nem könnyű, de stabil, ám a második félévben még nem látszik teljesen az a megrendelés állomány, ami a vállalatok működéséhez szükséges. A helyzet hétről hétre, hónapról hónapra alakul, ugyanakkor vannak olyan pozitív jelek, amelyek miatt optimizmussal tekinthetünk a jövőbe.

Az egyik ilyen pozitív jelnek azt nevezte, hogy egyértelmű növekedést tapasztalni a lakossági jelzáloghiteleknél, a kamatszintek csökkentek, a lakosság pedig az elhalasztott lakáscélú beruházásait pótolja, növelve az ingatlanpiaci keresletet. Ezt érzik már az ingatlanfejlesztők is, és az MBH Csoportnál egyre több tárgyalás zajlik több száz lakásos projektek finanszírozásáról. Ezek a fejlesztések a második félévben már megindulnak, megrendelésállományt generálva a magasépítési szekciónak.

Kép: Economx

Emlékezetes, Lázár János építésügyi miniszter az Economxnak arról beszélt, az építőipar számára a gazdaságnak jelenthet megoldást, és

az iskolák és futballpályák helyett összeszerelő-csarnokokat kell építeni,

ugyanis tizenhárom ipari parki beruházás zajlik idén. Szabó Levente megerősítette, hogy az ipari parki beruházásoknál is látni a keresleti oldal erősödését, és az állami beruházások is zajlanak, ott is kap szerepet az építőipar. De a második félév dinamikájának fenntartáshoz minden érintett félnek lesz feladata, félév múlva sokkal világosabban fogunk látni már az építőipar tekintetében is, de a vezérigazgató-helyettes nem gondolná, hogy komoly problémákkal kell szembesülni.

A szolgáltatószektor sem homogén, ugyanakkor általánosságban kijelenthető, a reálkeresetek növekedése ebben a szektorban is keresletet fog indukálni, ami pedig az elhalasztott beruházások pótlására fogja ösztökélni a vállalkozásokat, beindítva a beruházási hitelkeresletet. Szabó Levente szerint a második félévben a beruházási hitel oldalon dinamikus növekedésével fogunk szembesülni.

A harmadik kiemelendő ágazat pedig az idegenforgalom. A tavalyi évben a hazai belföldi turizmus egy kicsit csökkent, viszont a külföldi turisták száma és az elköltött pénzvolumen nőtt. Az MBH Csoportnál arra számítanak, hogy az idei évben a külföldiek ugyanolyan arányban fognak jönni, viszont a belföldi turizmus fel fog zárkózni ehhez a szinthez. Ez pedig indukálja a szállodaiparban, a turisztikai szektorban az elmaradt beruházások megvalósítását, ami együtt jár a beruházási hiteldinamika növekedésével.

Az iparban a gyorsan megtérülő beruházások elindulásával lehet számolni. Ugyanakkor a hatékonyságnövelő, a költség-racionalizációhoz kapcsolódó, az energiahatékonyságot növelő beruházások mellett a kapacitásbővítő beruházások is napirendre kerülnek. Szabó Levente kiemelte azt is, hogy

egyre nagyobb számban vannak olyan magyar közép- és nagyvállalatok, akik olyan stabil hazai piaci és tudásbázissal bírnak, hogy képesek külföldre kifektetni és nemcsak a közép-, hanem a nyugat-európai piacokra is belépni.

Ezeket a vállalatokat támogatja az MBH Csoport, és hiteloldalról részt vesznek a kifektetésekben.

Kép: Economx.hu

Az agrárium helyzete viszont speciális, az MBH-nál is külön működési modellben szolgálják ki az ágazat szereplőit. Egyrészt külön kell kezelni a növénytermesztést, az állattenyésztést és az élelmiszeripart.

A növénytermesztés volt talán a legerősebb, de a 2022-es aszálykár, valamint a tavalyi magas input- energiaárak, és a terményár bezuhanása miatt a két borzasztóan nehéz év áll a növénytermesztés mögött. A szakértő szerint elmúlt az az időszak, hogy könnyen lehet jó árrések mellett működni, fókuszba kell helyezni a hatékonyságnövelést, máshogy nem lehet eredményesen működni.

Más a helyzet az állattenyésztésnél, tavaly mind a sertés-, mind a szárnyas-, mind pedig marhaágazatban kifejezetten jó évet zártak az állattenyésztők, és ez a tendencia az idei évben is folytatódik.

Kép: Economx.hu

A legnagyobb erősödés az élelmiszeriparnál várható. Kormányzati szándék irányul arra, hogy változtassunk az eddigi struktúrán, hogy

bár erősek vagyunk az állattenyésztésben, a növénytermesztésben, viszont az alapanyagokat kivisszük, és feldolgozott élelmiszerként visszavásároljuk azt

– magyarázta Szabó Levente.

Mint mondta, sokkal célravezetőbb és a hazai gazdaság minden szereplőjének jobb lenne, ha az élelmiszeriparunkat is megfelelő szinten meg tudnánk erősíteni, és az értéklánc minél nagyobb része itthon maradna, újabb beruházásokat beindításával. Erre szolgál a Nemzeti Bajnok Program, és a feldolgozóipar kiépítésében az MBH Bank abszolút aktív szereplő kíván lenni.

Az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy nehéz a költségeket most megbecsülni, függ a cél meghatározásától,

ugyanakkor 750 milliárd forintnyi támogatási forrás lesz rövidesen elérhető a magyar mezőgazdasági feldolgozóipar számára.

Szabó Levente szerint minimum ilyen nagyságrendű összegekről érdemes beszélni, másrészt arra is felhívta a figyelmet, hogy ennek a programnak több éven átívelő programnak kell lennie.