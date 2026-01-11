„Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek” – jelentette be vasárnap délután Facebook-oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta:

„Felajánlom a biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat”.

Az ügy előzménye az, hogy Magyar Péterék szombaton lefoglalták a biztosvalasztas.hu domaint, miután megtudták, hogy a Fidesz új szlogenje a „Biztos választás” lesz. A tiszások nem is késlekedtek az oldal tartalommal való feltöltésével: az új honlapon felsorolták a Fidesz általuk rossznak minősített intézkedéseit.

Magyar Péter mostani posztjában azt javasolta a „Fidesz forrongó kampánycsapatának”, hogy gyorsan döntsenek az ajánlatáról, mivel mások már a .ru és a .eu végződésű domaineket is lefoglalták.

A Tisza elnöke egy későbbi bejegyzésében azt is megüzente Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának, hogy ez az eladási ajánlat csak hétfő reggelig él. Szerinte egyébként a pénz előteremtése nem jelenthet gondot, hiszen „van ott több is, hiszen csak a Nemzeti Bankból 600 milliárd forint közpénzt lapátoltatok ki…”.