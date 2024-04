Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

„A rendőrség belső becslései szerint a rendezvény elején 250 ezer főről beszéltek, nyilván meg kell nézni a drónfelvételeket, az én szervezőim azt mondták, hogy körülbelül 400 ezer ember volt. Teljesen tele volt a Kossuth tér, az Alkotmány utca nagy része és a környező kisebb utcák is (...) itt voltam 2022-ben a Békemeneten, akkor fele ennyien voltak" – mondta az Indexnek adott interjúban Magyar Péter, aki szombati tüntetésen újabb demonstrációt jelentett be, jövő héttől két hónap alatt bejárják az egész országot, és azt is megígérte, hogy anyák napján – ami idén május ötödikére esik – újra „találkoznak”.