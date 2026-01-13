Ismét nyitva a reptér, mindkét futópálya megkezdte az üzemelést – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.

A repülőtér délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat. A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról – írja az MTI.

Talán megússza a főváros - mérsékelték a riasztást Budapesten

Másodfokúról elsőfokúra módosították az ónos eső miatt Budapestre kiadott riasztás szintjét. Másutt azonban továbbra is maradt az emelt készültség: Pest vármegye déli és Bács-Kiskun vármegye északi járásaiban különösen figyelni kell.
