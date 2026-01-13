Ismét nyitva a reptér, mindkét futópálya megkezdte az üzemelést – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.
Talán megússza a főváros - mérsékelték a riasztást BudapestenMásodfokúról elsőfokúra módosították az ónos eső miatt Budapestre kiadott riasztás szintjét. Másutt azonban továbbra is maradt az emelt készültség: Pest vármegye déli és Bács-Kiskun vármegye északi járásaiban különösen figyelni kell.
