Az idei év egyik legfontosabb kihívása a magyar feldolgozóipar erősítése. Ehhez két feltételnek kell egyszerre megfelelni.

Az egyik a gyártókapacitás-bővítése,

a másik pedig a magyar cégek exporttevékenységének a növelése.

Természetesen ehhez szükség van piacra is, illetve olyan piaci szereplőkre, amelyek partnerek ebben a nemzetstratégiai folyamatban.

A Lidl további bővüléssel számol, hiszen az idei szezonban nemcsak a hazai, hanem már hat külföldi Lidl áruházban is elérhető lesz a kiváló minőségű magyar grillkolbász, ami a magyar beszállítóknak exportlehetőséget és ezáltal további növekedést jelent

– tájékoztatta az Economxot hazánk vezető kiskereskedelmi diszkontlánca.

A vállalat egyébként már a tavalyi grillszezonban is jelentős mértékben, közel harmadával növelte az értékesített grilltermékek darabszámát, ugyanakkor folyamatosan bővíti is a széles, minőségi termékkínálatot, hogy a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgálja.

Ennek köszönhetően a hetente megújuló, az áruházlánctól már megszokott kedvező ár-érték arányú és akciós áron kínált ajánlatain felül kiemelten készülnek a grillszezonra is. A szezonális grillkínálatban közel 60 különböző grillhús és húskészítmény érhető el, melyek között új ízesítések és új termékek is találhatóak.

Kiemelten fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi Lidl áruházak vásárlói is leemelhetik a polcokról a Grill&Fun saját márkás termékcsaládba tartozó Party-mix magyar grillkolbászt, ami a hazai beszállítók számára export és fejlődési lehetőséget biztosít, hozzájárul továbbá az ország gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez is.

Újdonságokkal és egyre bővülő választékkal indítjuk az idei grillszezont, hogy a kínálatban mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A tavalyi évben elért eredmények is azt mutatják, hogy jó úton járunk, hiszen több mint 5,7 millió kilogramm grillterméket értékesítettünk, ami 28 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az egészségtudatos életmód támogatásaként ráadásul tavaly tengeri gyümölcseivel is bővítettük grillkínálatunkat, mely oly sikeresnek bizonyult, hogy 2023-ban a legnagyobb növekedést ebben a termékkategóriában értük el. Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy vásárlóink megbíznak termékeink minőségében és ízvilágában, és szívesen térnek be hozzánk. Beszállítói partnereinket pedig az exportpiacokon való megjelenésben kívánjuk támogatni a grilltermékek esetében is, így idén a fogyasztók a Lidl hálózatán keresztül már 6 különböző Lidl országban is leemelhetik a polcokról a kiváló minőségű magyar grillkolbászt

– mondta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

Megtudtuk azt is, hogy minden évben nagyon népszerűek a különféle grilltermékek, különösen a grillkolbászok. Tavaly debütált a Grill&Fun saját márkás termékcsaládba tartozó juhbeles grillkolbász szarvasi és a füstölt paprikás ízesítésben, mely sikereken felbuzdulva tovább bővül a kínálat és már 10-féle ízben – többek között gyömbér-citrom, fajitas fűszerezésű, torma, cayenne bors - is elérhető lesz ez a magas minőségű termék.

A vállalat törekszik arra, hogy minden fogyasztói igényt kiszolgáljon, így a polcokon a grillszezonban is mind a szárnyasból, a sertésből, a marhából, mind pedig a halakból készült grilltermékek megtalálhatóak. A szárnyas húsok között lesznek különféle marinádozott csirke- és kacsamellfilék, csirkeszárnyak és combok, de csirkecombsaslik, pulyka grillkolbász és csirke hamburger is színesíti a választékot. A sertés és marhahúsokból készülő grilltermékek esetében szintén gazdag kínálatból válogathatnak a vásárlók. A sertéstarja és -karaj esetében az öröksláger a magyaros és a zöldfűszeres ízvilág, de kedvelt volt a curry-chili párosítás is, így idén a vásárlók megkóstolhatják majd a termékeket gyömbér-chili ízesítésben is. Újdonságként pedig a borsos, paprikás, mustáros, a világos, illetve barna sörben pácolt tarja is megtalálható a kínálatban, de aki a császárszalonnát szereti, az a BBQ/paprika ízesítésben is elérheti a kínálatban. Nem szabad megfeledkezni a nagyon széles hamburger választékról sem, ami idén egy jalapeno-s termékkel bővül. A különlegességre vágyók idén is elérhetik a Wagyu marha hamburger húspogácsát, a széles steak-kínálaton felül a nyár folyamán további „Marhajó” termékekkel is találkozhatnak majd a vásárlók. Tavaly nagyon népszerűek voltak az újonnan a kínálatba bekerült tenger gyümölcsei, melyek idén is megtalálhatóak lesznek a polcokon. Ráadásul a friss halakat és tenger gyümölcseit péntekenként jóval kedvezőbb áron vásárolhatjuk meg a „Minden péntek Halpéntek” akció keretén belül.

A folyamatosan bővülő kínálat a Lidl Magyarország szerint jelzi azt is, hogy a vállalat valóban elkötelezett a folyamatos fejlődés és innováció iránt, ugyanakkor bíznak abban is, hogy ez a széles kínálat garantáltan fokozza végül majd a grillparty-k hangulatát.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.