A Katasztrófavédelem az ország több autópálya-szakaszán is ideiglenesen kamionstopot rendelt el a várható ónos eső miatt.

A tájékoztatás szerint nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik

2026. január 12-én (hétfő) 23 órától előreláthatóan 2026. január 13-án (kedd) 06:00-ig az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán és az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán.

2026. január 13-án (kedd) 02:00 órától előreláthatóan 2026. január 13-án (kedd) 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, valamint M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.