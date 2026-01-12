A Katasztrófavédelem az ország több autópálya-szakaszán is ideiglenesen kamionstopot rendelt el a várható ónos eső miatt.
A tájékoztatás szerint nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik
- 2026. január 12-én (hétfő) 23 órától előreláthatóan 2026. január 13-án (kedd) 06:00-ig az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán és az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán.
- 2026. január 13-án (kedd) 02:00 órától előreláthatóan 2026. január 13-án (kedd) 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, valamint M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.
„Ne induljanak útnak” – komoly figyelmeztetést adott ki az Operatív TörzsNem szabad félvállról venni a jelenlegi időjárási helyzetet, az Operatív Törzs szerint továbbra is csak az menjen ki az utcára, akinek feltétlenül szükséges.
