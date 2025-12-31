Budapest főpolgármestere év végi, visszatekintő videójában jelentette be, hogy nem megy csődbe a főváros. Karácsony Gergely úgy értékelt,

2025 ugyan a kormány által indított háborúskodásról szólt, de szerinte Budapest ebben a háborúban minden fontosabb csatát megnyert.

A főpolgármester ezután felidézte, a kormány azt állította, Rákosrendezőre nincs elővásárlási joga Budapestnek, de aztán kiderült, mégis van. Arra is emlékeztetett, a kormány betiltotta a Pride-ot, és hogy ne bíbelődjön vele senki, erre pedig megszervezték Budapesti Büszkeség menetét, ami a valaha volt legnagyobb politikai felvonulássá vált Budapesten.

Majd pedig sérelmezte, hogy csődbe akarták vinni a fővárost, törvénytelenül elvették a pénzét és nem fizették ki a közösségi közlekedésre a jussukat, 12 milliárd forintot. Ezután feltette a klasszikus, költői kérdést:

de sikerült?

„Szeretném mondani, hogy nem. A Fővárosi Önkormányzat rendezte az összes banki tartozását. Tudjuk zárni az évet, és bár rengeteg számlát át kellett tolnunk a következő évre, azért reméljük, hogy a Mol így is megtankolja a BKV buszait. Szóval nem sikerült!” – állapította meg az ellenzéki városvezető, aki aztán szabályosan bemutatott videójában.