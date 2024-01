ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Hétfőn az ország északi felén megnövekedhet a fátyolfelhőzet, de alapvetően napos idő várható.

Késő estétől egyes halmazállapotú csapadék érkezhet északnyugat, nyugat felől. A déli-délkeleti szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Hajnalban általában -10 és -3 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, de a szélcsendesebb, havas, fagyzugos helyeken akár -12, -14 fok is lehet. Reggelre foltokban pára, köd képződhet. Kora délutánra 0 és 7 fok közé melegszik a levegő.

Keddre virradóan hidegfront érkezik esővel, havas esővel, ónos esővel, havazással. Napközben kelet felé távozik a csapadék, miközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Nyugatira, majd északnyugatira fordul a szél, melyet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet keleten, északkeleten 1 és 5, máshol 6 és 11 fok között alakul.

Szerdán reggel, délelőtt meleg-, majd késő délután egy újabb hidegfront érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként északon és északkeleten havas eső, havazás is előfordulhat, de néhol átmenetileg ónos eső is eshet. Napközben a déli-délnyugati szél lesz élénk, erős, mely este egyre nagyobb területen nyugatira, majd északnyugatira fordul, és ekkor már viharos széllökésekre is számítani kell. Az Északi-középhegység térségében, valamint északkeleten és keleten 1 és 6, máshol 6 és 13 fok közé melegedhet a levegő.

Csütörtökön sokfelé viharos lesz az északnyugati szél. Több órára szinte mindenhol kisüt a nap, csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, futó zápor. Napközben 5-12 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken késő délután nyugatra érkezhet csapadék. Kora délután 2-9 fokra van kilátás.