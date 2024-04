Szerdán a déli óráktól a nyugati határszélen, illetve késő délután elsősorban Pest és Nógrád megyékben az ég is megdörrenhet.

A kialakuló záporokat, zivatarokat

villámlás, dörgés,

többfelé jégdara,

intenzív csapadék

és szélerősödés kísérheti,

a hegyekben hózáporra is számítani kell.

Szerdán Magyarország nagyobb részén hosszabb, a délkeleti, keleti tájakon inkább rövidebb időre süthet ki a nap.

Előbb az északnyugati tájakon, napközben már az ország nyugati felén élénk, helyenként erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Emellett záporok, zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő- írja a met.hu.

Csütörtökön a napos-gomolyfelhős időben több tájegységünkön kell számítani záporokra, néhol az ég is megdörrenhet, valamint apró szemű jég is kísérheti a záporokat, viszont kezdetben a Tiszántúlon tartósabb eső is kialakulhat. Sokfelé élénk, erős lesz az északias szél. A minimumok 1 és 7, a maximumok 12 és 16 fok között alakulnak.

Pénteken az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás időnkénti gomolyfelhősödéssel, de a délután második felében északnyugaton és nyugaton több felhő lehet az égen. Egy-egy futó zápor helyenként kialakulhat. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északias szél. Hajnalban a hidegre érzékeny helyeken gyengén fagyhat, majd napközben 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

A hétvégén naposabb és felhősebb tájakkal és időszakokkal is találkozhatunk, helyenként átmenetileg kisebb eső, futó zápor is kialakulhat, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. Szombaton az ország nagy részén élénk, vasárnap viszont már erős, helyenként viharos lesz az északias szél. Szombaton 13 és 19, vasárnap 10 és 18 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet - írja az idokep.hu.