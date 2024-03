Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Március elsejétől a beutaló köteles ellátásokra - ha a beteg személyesen megjelenik a rendelőben - a háziorvosnak kell az úgynevezett digitális időpontfoglaló rendszerben előjegyeznie a páciensét. Erről a háziorvosok március 7-én kaptak levelet az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) főigazgató-helyettesétől, a jogszabály február utolsó napján jelent meg.

Az ország különböző pontjain megkérdezett háziorvosok egyike sem tudja használni az új rendszert, a betegek ellátáshoz most alkalmazott szoftvereik tanúsítására várnak, ugyanis ez lenne az egyik előfeltétele az új rendszerhez való csatlakozásnak.

A Népszava körkérdésére volt aki azzal válaszolt, hogy tudomása szerint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) részéről sem készültek el még azok a fejlesztések, amelyek zökkenőmentessé tennék a háziorvosok számára a betegút szervezését.

A JIR pilot rendszeréből kimaradt háziorvosok úgy kereshetnek, hogy azon a felületen, ahová korábban a Covid-oltásokat rögzítették, meg kell adniuk a beteg adatait és azt követően lépegethetnek a szakrendelők között felajánlott időpontot keresve.

Ha minden simán megy, úgy legalább 5-10 percre van ehhez szükség. Ám gyakran lassú az E-tér, vagy az éppen a keresett ellátásra nincs általában kiajánlott időpont

- mondta az egyik, a fővárosban praktizáló háziorvos, aki úgy tudta, hogy a próbaprogramban is Budapestről csak néhányan vesznek részt aktívan. A többieket nem vonták be.

Az OKFÖ a lappal azt közölte: a vármegyei irányító intézmények kéthetente tájékoztatják majd a háziorvosokat azokról a szakrendelésekről, ahol lehetőség van digitális időpontfoglalásra.

A szakrendelők arról számoltak be, hogy egyáltalán nem érdekeltek az időpontok kiajánlásában, mert

sok ellátó saját időpontfoglaló-rendszert működtet a területéhez tartozó és regisztrált betegeknek, akik így közvetlenül maguk is foglalhatnak időpontot, illetve

erős a félelmük, hogy ha megtennék, saját területi betegeiktől vonnának el kapacitást, vagy az új, más területről foglalók többletellátást generálnak például a labor, ultrahang vagy egyéb képalkotó vizsgálatokra, amely aztán „csődbe viszi” a szakrendelőt.

A kormányzat a múlt év őszén mintegy 90 szakrendelő közreműködésével indította el az úgynevezett Járóbeteg Irányítási Rendszert (JIR), amelyben a páciensek a különböző szakrendelésekre akár online, vagy egy callcenter segítségével is kaphatnak időpontot. Az új rendszerrel az volt a céljuk, hogy a rendelési idők minden percében lássanak el beteget. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára tavaly ősz óta többször is jelezte: ezt a rendszert majd valamennyi szakrendelőre, háziorvosra kiterjesztik, sőt idén júliustól már maguk a betegek is foglalhatnak időpontot az úgynevezett Egészségablak applikáció segítségével. A háziorvosi időpontfoglalás részleteiről tavaly októberben társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezet már akkor erős tiltakozást váltott ki az alapellátók körében, emiatt több szakmai szervezet is aláírásgyűjtésbe kezdett. Akkor ezek a szervezetek azzal érveltek, egy ilyen elváráshoz nincsenek meg a feltételek, de az észrevételeikre nem érkezett kormányzati reakció.

Miután a Magyar Orvosi Kamara is tiltakozott a háziorvosoknak március 7-én kiküldött levél miatt, Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár ad hoc egyeztetést kezdeményezett az érdekképviselőkkel. Így szerdán a belügyminisztériumban az ágazat vezetői arról tájékoztatták a Magyar Orvosi Kamara képviselőit, hogy

március elsejétől mégsem kell egységesen alkalmazni a háziorvosoknak az időpontfoglaló rendszert.

A háziorvosoknak az OKFÖ által kiküldött levél ugyan azt az információt tartalmazta, hogy mindenkinek kötelezően alkalmaznia kell az időpontfoglalást, de az egyeztetésen a kormányzat képviselői azt állították, hogy

a teljes rendszer csak július elsejével indul.

Addig csak azokban a szakrendelőkben és kórházi szakellátóhelyeken működik, ahol már a pilot projektben is részt vettek.