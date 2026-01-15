A Gattyán György által alapított Megoldás Mozgalom nevű politikai párttal kapcsolatban meghozta döntését: a 2022-ben milliárdos kampányköltéssel 1,04 százalékot szerző párt elnöksége úgy döntött, a 2026-os választáson már nem indulnak el.

A párt közleményéről a Kontroll számolt be, azt írva,

a Gattyán-féle MEMO elnöksége egyhangúlag döntött arról, hogy nem indulnak az április 12-i országgyűlési választásokon.

A Tisza Párthoz közeli lap szerint az üzletember pártjának elnöksége azt javasolta a tagságuk számára, hogy a szavazófülke magányában azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy „Szeretné-e, ha minden így maradna és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?”

Ehelyett inkább úgy határoztak, a helyi ügyek felkarolására fókuszálnak, jelesül azon településeken, ahol „a MEMO által képviselt és megválasztott polgármesterek dolgoznak”.