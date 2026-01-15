A Gattyán György által alapított Megoldás Mozgalom nevű politikai párttal kapcsolatban meghozta döntését: a 2022-ben milliárdos kampányköltéssel 1,04 százalékot szerző párt elnöksége úgy döntött, a 2026-os választáson már nem indulnak el.
A párt közleményéről a Kontroll számolt be, azt írva,
Kapcsolódó
a Gattyán-féle MEMO elnöksége egyhangúlag döntött arról, hogy nem indulnak az április 12-i országgyűlési választásokon.
A Tisza Párthoz közeli lap szerint az üzletember pártjának elnöksége azt javasolta a tagságuk számára, hogy a szavazófülke magányában azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy „Szeretné-e, ha minden így maradna és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?”
Ehelyett inkább úgy határoztak, a helyi ügyek felkarolására fókuszálnak, jelesül azon településeken, ahol „a MEMO által képviselt és megválasztott polgármesterek dolgoznak”.
Újabb tömeges kirúgások: az AI miatt váltak meg Gattyán György alkalmazottaitólA milliárdos-üzletember cégéből 200 főt penderítettek ki, helyettük a mesterséges intelligencia dolgozna majd. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!