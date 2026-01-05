Lábon lőtte magát egy december 28-i vadászaton Polgári András fideszes képviselőjelölt, az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén – írja a 24.hu.

A politikus sörétes puskája telefonálás közben sülhetett el, és akkor történt a sérülést. Polgárit kórházba szállították, a lap szerint azóta többször is megműtötték.

Polgári a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatójaként alig egy hónapja lett a a Fidesz jelöltje, a legutóbbi két választáson győztes Szabó Tünde korábbi sportállamtitkárt váltotta a nyíregyházi 1-es körzetben.

A HVG szerint a baleset hírei ellenére Polgári Facebook-oldalára december 31-én este, napokkal a balul sikerült vadászat után karácsonyfás családi fotók kerültek fel, melyek kíséretében a jelölt egészségben, boldogságban és sikerekben gazdag új évet kívánt mindenkinek.