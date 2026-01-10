Napokig sokkolta a kirándulókat, hogy Budapest egyik legkedveltebb kirándulóhelyén egy magánvilla kertjéből gépi hang utasította távozásra az arra járókat, mintha magánterületre tévedtek volna.
A reflektorral és hangos figyelmeztetéssel megtámogatott rendszer sokakban félelmet keltett, különösen sötétedés után.
Mostanra a hangosbeszélő elhallgatott. Aki ma felmegy az Apáthy-szikla felé, már nem kap azonnali felszólítást. Csakhogy a helyszínen maradt minden más: kamerák, mozgásérzékelők, technikai eszközök, amelyek továbbra is az ösvényt és a környező közterületet pásztázzák.
Csak csendesebb jogsértés
A fejleményekről Tordai Bence országgyűlési képviselő számolt be egy Facebook-videóban, aki szerint a hang elnémítása nem rendezi az ügyet, legfeljebb elfedi a problémát.
Úgy fogalmazott, hogy nem kell ahhoz Tihanyba vagy a Balaton-felvidékre menni, hogy lássuk, hogy a NER miként stoppolja le a legjobb kilátású részeket, a legjobb adottságú területeket.
A politikus a videóban némi útbaigazítást is ad, aki ellátogatna a helyszínre, szerinte ez a kis kirándulás a tiltakozásnak a legjobb formája. Azt is üzente, hogy
hátrébb az agarakkal, hiába ugráltok ez itt a mi országunk.
A politikus úgy fogalmazott: ha egy magántulajdonos közterületet figyel meg kamerával, az súlyos adatvédelmi aggályokat vet fel, ott van még dolga a hatóságnak.
Közterület, nem magánbirtok
Fontos körülmény, hogy az Apáthy-szikla környéke nem lezárt terület, az oda vezető út nem magánút, a túrázók jogszerűen használják. Ennek ellenére a kihelyezett eszközök azt a látszatot keltették – és részben ma is azt keltik –, mintha az ösvény egy magánbirtok része lenne.
Őrsi Gergely, a kerület polgármestere jelezte, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a terület balesetveszélyes lenne, ám az, ha magánterületről közterületet kameráznak, jogszerűtlen.
A hangos felszólítás megszűnése sokak szerint nem önkéntes gesztus, hanem kényszerű visszalépés volt, miután az ügy nyilvánosságot kapott. Az ügyben közben adatvédelmi bejelentés született, így várhatóan a hatóságoknak kell kimondaniuk, jogszerű-e a közterület ilyen jellegű megfigyelése, és történt-e adatvédelmi jogsértés. Amennyiben igen, nemcsak a kamerák eltávolítása, hanem szankciók is szóba kerülhetnek.
