Napokig sokkolta a kirándulókat, hogy Budapest egyik legkedveltebb kirándulóhelyén egy magánvilla kertjéből gépi hang utasította távozásra az arra járókat, mintha magánterületre tévedtek volna.

A reflektorral és hangos figyelmeztetéssel megtámogatott rendszer sokakban félelmet keltett, különösen sötétedés után.

Mostanra a hangosbeszélő elhallgatott. Aki ma felmegy az Apáthy-szikla felé, már nem kap azonnali felszólítást. Csakhogy a helyszínen maradt minden más: kamerák, mozgásérzékelők, technikai eszközök, amelyek továbbra is az ösvényt és a környező közterületet pásztázzák.

Csak csendesebb jogsértés

A fejleményekről Tordai Bence országgyűlési képviselő számolt be egy Facebook-videóban, aki szerint a hang elnémítása nem rendezi az ügyet, legfeljebb elfedi a problémát.

Úgy fogalmazott, hogy nem kell ahhoz Tihanyba vagy a Balaton-felvidékre menni, hogy lássuk, hogy a NER miként stoppolja le a legjobb kilátású részeket, a legjobb adottságú területeket.

A politikus a videóban némi útbaigazítást is ad, aki ellátogatna a helyszínre, szerinte ez a kis kirándulás a tiltakozásnak a legjobb formája. Azt is üzente, hogy

hátrébb az agarakkal, hiába ugráltok ez itt a mi országunk.

A politikus úgy fogalmazott: ha egy magántulajdonos közterületet figyel meg kamerával, az súlyos adatvédelmi aggályokat vet fel, ott van még dolga a hatóságnak.

Közterület, nem magánbirtok

Fontos körülmény, hogy az Apáthy-szikla környéke nem lezárt terület, az oda vezető út nem magánút, a túrázók jogszerűen használják. Ennek ellenére a kihelyezett eszközök azt a látszatot keltették – és részben ma is azt keltik –, mintha az ösvény egy magánbirtok része lenne.

Őrsi Gergely, a kerület polgármestere jelezte, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a terület balesetveszélyes lenne, ám az, ha magánterületről közterületet kameráznak, jogszerűtlen.

A hangos felszólítás megszűnése sokak szerint nem önkéntes gesztus, hanem kényszerű visszalépés volt, miután az ügy nyilvánosságot kapott. Az ügyben közben adatvédelmi bejelentés született, így várhatóan a hatóságoknak kell kimondaniuk, jogszerű-e a közterület ilyen jellegű megfigyelése, és történt-e adatvédelmi jogsértés. Amennyiben igen, nemcsak a kamerák eltávolítása, hanem szankciók is szóba kerülhetnek.