Kedden reggel 7 óra 40 perc körül kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvaron. Az esettel kapcsolatban a 24.hu megkereste a MÁV-ot, amely részletes tájékoztatást adott a történtekről.

A vasúttársaság közlése szerint a Déli pályaudvar tárolóvágányain tolatási művelet közben egy mozdony alacsony sebességnél, műszaki hiba miatt siklott ki.

Kapcsolódó Így tervezzen a közlekedéssel szilveszterkor

A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, az incidens az utasforgalomtól elzárt üzemi területen zajlott.

A MÁV tájékoztatása alapján a műszaki mentés a tárolóvágányokon folyik, a vonatforgalmat nem zavarja, így a Déli pályaudvar közlekedésében fennakadást nem okoz. A visszaemelésig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.

Nem ez az első ilyen eset az elmúlt időszakban: 2024 augusztusában a Keleti pályaudvarnál siklott ki egy InterCity, amelynél a szomszédos vágányon közlekedő vonat vezetője vészfékezéssel tudta elkerülni az ütközést. Idén szeptemberben pedig a váci vonalon történt kisiklás, amelynek során két ember könnyebben megsérült.